สหรัฐฯโต้ไม่เฉียดใกล้!อิหร่านอ้างขีปนาวุธพุ่งโดนเรือบรรทุกเครื่องบิน พบเรือสินค้าถูกโจมตีแล้วหลายลำ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวอ้างเมื่อวันอาทิตย์(1มี.ค.) โจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ในอ่าวอาหรับ หลังสหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีสังหารอยาตอลเลาะห์ คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ
อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) เรียกคำกล่าวอ้างของอิหร่านว่าเป็นแค่คำโกหก "ขีปนาวุธไม่เฉียดใกล้แม้แต่น้อย" ทาง CENTCOM โพสต์ข้อความตอบโต้บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
การออกมาตอบโต้ของ CENTCOM มีขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนท้องถิ่น กล่าวอ้างว่าขีปนาวุธ 4 ลูกพุ่งโดนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ พร้อมบอกว่า "ผืนแผ่นดินและท้องทะเลจะกลายเป็นหลุมฝังศพของพวกก่อการร้ายผู้รุกราน"
CENTCOM ยืนยันว่าขีปนาวุธไม่ได้พุ่งโดนเรือบรรทุกเครื่องบินแต่อย่างใด "ลินคอล์น ยังคงเป็นฐานปล่อยอากาศยาน สนับสนุนยุทธการที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ในการปกป้องประชาชนชาวอเมริกา ด้วยการกำจัดภัยคุกคามจากระบอบอิหร่าน"
ส่วนอีกโพสต์ทาง CENTCOM อ้างว่ากองกำลังพวกเขาได้โจมตีเรือคอร์เวตต์ ชั้นจามาราน ลำหนึ่งของอิหร่าน ในช่วงต้นของปฏิบัติการ Operation Epic Fury "ปัจจุบันเรือกำลังจมสู่ก้นทะเลอ่าวโอมาน ณ ท่าเทียบเรือชาช์ บาฮาห์ ตามที่ท่านประธานาธิบดีบอก สมาชิกกองทัพอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และตำรวจ จะต้องวางอาวุธ ละทิ้งเรือ"
ขณะเดียวกันสถานกงสุลของอิหร่านในไฮเดอราบัด โพสต์ข้อความเป็นแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ว่าโดรน 4 ลำพุ่งโดนเรือสินค้าที่กำลังบรรทุกกระสุนป้อนเรือรบของอเมริกา ที่ทอดสมอ ณ ท่าเรือเจเบล อาลี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้เรือไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิงจากความเสียหายและแรงระเบิด
ถ้อยแถลงบอกต่อว่า ขณะเดียวกัน "ฐานทัพเรือสหรัฐฯในพื้นที่อับดุลเลาะห์ มูบารัค ในคูเวต ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ 4 ลูก และโดรน 12 ลำ โครงสร้างพื้นฐานถูกทำลาย กำลังพลอเมริกาจำนวนมากเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ"
ขีปนาวุธต่อต้านเรือถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ จากความเห็นของพวกนักวิเคราะห์กลาโหม ขีปนาวุธเหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยกองกำลังฮูตีในเยเมน ในทะเลแดง ในช่วงปี 2023 ขณะที่ล่าสุด มีรายงานกล่าวอ้างว่ามีการใช่ขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีโดนเรือสินค้าที่ล่องผ่านภูมิภาคไปแล้วหลายลำ
UKMTO หน่วยงานความมั่นคงด้านการเดินเรือจากสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่ามีเรือ 2 ลำ ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้ ลำหนึ่งถูกเล่นงานนอกชายฝั่งโอมาน ส่วนอีกลำถูกโจมตีนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ที่มา:เอ็นดีทีวี)