โพลรอยเตอร์/อิปซอสชี้! มีชาวอเมริกันแค่ 1 ใน 4 ที่ 'เห็นด้วย' กับการโจมตีและสังหารผู้นำอิหร่าน

ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่สรุปผลเมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) พบว่า มีชาวอเมริกันเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการโจมตีของสหรัฐฯ ที่สังหารผู้นำอิหร่านเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) ขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งรวมถึง 1 ใน 4 ของฐานเสียงรีพับลิกัน มองว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กระตือรือร้นที่จะใช้กำลังทหารมากเกินไป
ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 27% ระบุว่า พวกเขาเห็นด้วยกับการโจมตี ขณะที่ 43% ไม่เห็นด้วย และ 29% ตอบว่าไม่แน่ใจ
ประมาณ 9 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาได้รับทราบข่าวบ้างเกี่ยวกับการโจมตีซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเช้าวันเสาร์ (28)
ชาวอเมริกันประมาณ 56% คิดว่า ทรัมป์ ซึ่งสั่งการโจมตีในเวเนซุเอลา ซีเรีย และไนจีเรียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กระตือรือร้นที่จะใช้กำลังทหารเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ มากเกินไป โดยส่วนใหญ่ของฐานเสียงเดโมแครต—87%—มีความคิดเห็นเช่นนี้ เช่นเดียวกับ 23% ของฐานเสียงรีพับลิกัน และ 60% ของผู้ที่ไม่ระบุพรรคการเมือง
ขณะที่ 55% ของผู้ที่เป็นฐานเสียงรีพับลิกันจะกล่าวว่า พวกเขาเห็นด้วยกับการโจมตี และ 13% ไม่เห็นด้วย แต่ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสพบว่า 42% กล่าวว่าพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนปฏิบัติการในอิหร่านน้อยลง หากมันส่งผลให้ "ทหารสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ"
คะแนนความนิยมของ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดีลดลงเล็กน้อยเหลือ 39% ซึ่งต่ำกว่าผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ. อยู่ 1 เปอร์เซ็นต์
การโจมตีอิหร่านเริ่มต้นขึ้น 3 วันก่อนการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรแมรี) สนามแรกๆ ของศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ซึ่งจะตัดสินว่าพรรครีพับลิกันของ ทรัมป์ จะรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสต่อไปได้อีก 2 ปีหรือไม่ ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่า ความกังวลอันดับต้นๆ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้งคือเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องต่างประเทศ
ผลสำรวจพบว่า ประมาณ 45% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งรวมถึง 34% ของฐานเสียงรีพับลิกัน และ 44% ของผู้มีสิทธิออกเสียงอิสระ กล่าวว่าพวกเขาจะสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านอิหร่านน้อยลง หากราคาน้ำมันหรือก๊าซในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้น 10% สู่ระดับประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายแบบนอกตลาดเมื่อวันอาทิตย์ (1) ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ราคาอาจพุ่งสูงถึง 100 ดอลลาร์สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
แบบสำรวจความคิดเห็นซึ่งเริ่มจัดทำในวันเสาร์ (28) หลังจากที่ปฏิบัติการโจมตีทางทหารเริ่มขึ้น ได้รวบรวมคำตอบทางออนไลน์จากผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 1,282 คนทั่วประเทศ โดยมีค่าความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 3%
ที่มา: รอยเตอร์