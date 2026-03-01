อัฟกานิสถานยิงเครื่องบินปากีสถาน นานาชาติวอนอดกลั้น-เจรจาหยุดยิง

รอยเตอร์/เอเอฟพี – ตะวันออกกลางเดือดทุกหย่อมหญ้า อัฟกานิสถานยิงเครื่องบินปากีสถานที่รุกล้ำน่านฟ้าเหนือกรุงคาบูลเมื่อเช้าวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) เขย่าเสถียรภาพตะวันออกกลางที่กำลังสั่นไหวรุนแรงจากการที่อเมริการวมหัวอิสราเอลรุมโจมตีอิหร่าน และการล้างแค้นของเตหะรานต่อเป้าหมายของสหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่นานาชาติเรียกร้องคาบูล-อิสลามาบัดอดกลั้น พร้อมเสนอเป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิง
การปะทะตามแนวชายแดนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาบานปลายกลายเป็นการสู้รบเมื่อวันพฤหัสบดี (26 ก.พ.) เมื่ออัฟกานิสถานเปิดฉากโจมตีบริเวณชายแดน และปากีสถานโต้กลับจากทั้งแนวชายแดนและทางอากาศ
การสู้รบที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของสองประเทศเพื่อนบ้านครั้งนี้กระตุ้นความกังวลว่า ความขัดแย้งตลอดแนวพรมแดนระยะทาง 2,600 กม.อาจยืดเยื้อยาวนาน ขณะที่หลายประเทศที่รวมถึงกาตาร์และซาอุดีอาระเบีย เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดกลั้น และเสนอตัวช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อหยุดยิง
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มีเสียงระเบิดดังกึกก้องในหลายพื้นที่ในคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน ตั้งแต่ก่อนสว่าง ตามด้วยเสียงปืน โดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เป้าหมายการโจมตีคือที่ใดและมีคนบาดเจ็บล้มตายหรือไม่
ในเวลาต่อมา ซาบิฮุลลาห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ปกครองโดยกลุ่มตาลีบัน แถลงว่า เสียงเหล่านั้นเป็นเสียงการโจมตีของกองทัพตาลีบันต่อเครื่องบินของปากีสถานที่รุกล้ำเหนือน่านฟ้าคาบูล
คนงานก่อสร้างในกันดาฮาร์ทางใต้ของอัฟกานิสถาน เผยว่า มีการโจมตีทางอากาศ 2 ครั้งในวันอาทิตย์ และผู้จัดการไซต์งานระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 3 คน
ขณะเดียวกัน ฮัมดัลลาห์ ฟิตรัต รองโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถาน ระบุว่า การโจมตีทางอากาศของปากีสถานในจังหวัดคอสต์ คูนาร์ และปักติกาทางด้านตะวันออกของประเทศนับจากวันพฤหัสบดี ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต 30 คน
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากปากีสถานโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งคาบูลประณามว่า เป็นการละเมิดอธิปไตย และประกาศตอบโต้
ปากีสถานยอมรับว่า ทิ้งระเบิดโจมตีเมืองสำคัญหลายแห่งของอัฟกานิสถานเมื่อวันศุกร์ (27 ก.พ.) ซึ่งรวมถึงกรุงคาบูลและกันดาฮาร์ โดยอิสลามาบัดกล่าวหาว่า อัฟกานิสถานให้ที่พักพิงแก่กลุ่มติดอาวุธ เตห์รีค-อี-ตาลีบัน ปากีสถาน (ทีทีพี) ที่แอบเข้าไปก่อความไม่สงบในปากีสถาน ด้านคาบูลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และสำทับว่า ความท้าทายด้านความมั่นคงเป็นกิจการภายในของปากีสถานเอง
ปากีสถานประกาศ “สงครามเปิด” ต่อรัฐบาลตาลีบันเมื่อวันศุกร์ (27 ก.พ.) และวันรุ่งขึ้น รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศเผยว่า นับจากเริ่มต้นปฏิบัติการ กองทัพได้โจมตีเป้าหมาย 37 แห่งทั่วอัฟกานิสถาน
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของปากีสถานเผยว่า ปฏิบัติการกาซับ ลิล ฮักยังคงดำเนินอยู่ และเสริมว่า กองทัพได้ทำลายที่ตั้งและค่ายหลายแห่งในอัฟกานิสถาน
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ปากีสถานพุ่งเป้าโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งของรัฐบาลอัฟกานิสถาน จากที่เคยจำกัดการโจมตีเฉพาะกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มเท่านั้น
อิสลามาบัดเผยว่า ทหารเสียชีวิต 12 นาย แต่รองโฆษกของรัฐบาลอัฟกานิสถานบอกว่า ทหารปากีสถานถูกสังหารกว่า 80 นาย และที่มั่นทางทหาร 27 แห่งถูกยึด และก่อนหน้านี้คาบูลเผยว่า อัฟกานิสถานสูญเสียทหารเพียง 13 นาย
ทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยอัฟกานิสถาน ซีราจุดดิน ฮักกานี กล่าวว่า ความขัดแย้ง “จะมีราคาแพงมาก” ทว่า ขณะนี้การปะทะยังเกิดขึ้นในบริเวณแนวหน้าเท่านั้น และอัฟกานิสถานยังไม่ได้ส่งกำลังเข้าสู้รบเต็มอัตราศึก
ก่อนหน้านี้อิหร่านที่มีชายแดนติดกับอัฟกานิสถานและปากีสถาน เสนอเป็นตัวกลางการเจรจา ก่อนที่ตัวเองจะถูกอิสราเอลและอเมริการ่วมกันถล่มเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.)
ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย จีน สหภาพยุโรป และสหประชาติ พยายามผลักดันการแก้ปัญหาทางการทูต โดยเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศอดกลั้นและหันหน้าคุยกัน ขณะที่อเมริกาประกาศสนับสนุนสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองของปากีสถาน