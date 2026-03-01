สนามบินทั่วตะวันออกกลางงดบริการ ยกเลิกไฟลต์-กระทบผู้โดยสารนับแสน

เอพี – การรุมโจมตีอิหร่านของอเมริกาและอิสราเอลส่งผลให้เที่ยวบินทั่วตะวันออกกลางถูกระงับนับจากวันเสาร์ (28 ก.พ.) ขณะที่หลายประเทศทั่วภูมิภาคปิดน่านฟ้า และสนามบินหลักที่เชื่อมต่อยุโรป แอฟริกา และตะวันตกกับเอเชียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยตรง
สนามบินทั่วตะวันออกกลางยังคงปิดให้บริการในวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) ขณะที่ความขัดแย้งล่วงเข้าสู่วันที่ 2 โดยเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ระงับเที่ยวบินทั้งหมดไปยังและจากดูไบอย่างน้อยจนถึงช่วงบ่าย ส่วนสนามบินกาตาร์ปิดอย่างน้อยจนถึงเช้าวันจันทร์ (2 มี.ค.) และน่านฟ้าอิสราเอลยังปิดในวันอาทิตย์
นักเดินทางนับแสนตกค้างหรือต้องเปลี่ยนสนามบินเมื่อวันเสาร์ หลังจากอิสราเอล กาตาร์ ซีเรีย อิหร่าน อิรัก คูเวต และบาห์เรนปิดน่านฟ้า เว็บไซต์ติดตามการบิน ไฟลต์เรดาร์24 ระบุว่า ไม่มีกิจกรรมการบินเหนือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) หลังจากรัฐบาลประกาศปิดน่านฟ้าบางส่วนชั่วคราว ส่งผลให้สนามบินหลักในดูไบ อาบูดาบี และโดฮาถูกปิด และสายการบินชั้นนำในตะวันออกกลางยกเลิกเที่ยวบินกว่า 1,800 เที่ยว
จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ด้านการบิน ซีเรียม เฉพาะสายการบินใหญ่ 3 แห่งที่ดำเนินการในสนามบินเหล่านั้น ได้แก่ เอมิเรตส์, กาตาร์ แอร์เวย์ส และเอทิฮัด ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างฮับการบินเหล่านั้นและจุดหมายปลายทางในตะวันออกกลางวันละประมาณ 90,000 คน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยูเออีระบุว่า สนามบิน 2 แห่งถูกโจมตีอย่างโจ่งแจ้งที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ โดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ที่สุดในยูเออีและหนึ่งในสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก เผยว่า มีผู้บาดเจ็บ 4 คน ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติซายิดในอาบูดาบี มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 7 คนจากการโจมตีด้วยโดรน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตถูกโจมตีเช่นกัน
แม้อิหร่านไม่ได้ประกาศความรับผิดชอบโดยตรง แต่ขอบเขตการโจมตีตอบโต้ที่ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเชื่อว่า เป็นฝีมือเตหะรานนั้น ได้ขยายออกนอกเหนือจากฐานทัพอเมริกันที่อิหร่านเคยขู่ก่อนหน้านี้
สายการบินที่มีเส้นทางบินผ่านตะวันออกกลางต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง หลายเที่ยวบินอ้อมไปทางใต้ผ่านซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทำให้ใช้เวลาเดินทางนานขึ้นและใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ดังนั้น ราคาตั๋วเครื่องบินอาจแพงขึ้นในเร็วๆ นี้ หากสงครามยังยืดเยื้อต่อไป
อย่างไรก็ตาม ไมค์ แม็กคอร์มิก ที่เคยกำกับดูแลการควบคุมการจราจรทางอากาศให้สำนักงานบริหารการบินสหรัฐฯ ก่อนปลดเกษียณ และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเอมบรี-ริดเดิล แอโรนอติคัล คาดว่า ใน 2-3 วันข้างหน้า ประเทศเหล่านั้นจะกลับมาเปิดน่านฟ้าบางส่วน หลังจากที่เจ้าหน้าที่อเมริกาและอิสราเอลแจ้งสายการบินเกี่ยวกับบริเวณที่มีปฏิบัติการทางทหาร และระยะโจมตีของขีปนาวุธอิหร่าน
ถึงกระนั้น ยังไม่ชัดเจนว่า บริการการบินจะหยุดชะงักอีกนานแค่ไหน โดยครั้งที่แล้วที่อิสราเอลและอเมริการ่วมกันโจมตีอิหร่านในเดือนมิ.ย.ปีที่แล้วนั้นกินเวลา 12 วัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สายการบินเรียกร้องให้นักเดินทางตรวจสอบสถานะเที่ยวบินออนไลน์ก่อนเดินทางไปสนามบิน และสายการบินบางแห่งอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจองเที่ยวบินใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าตั๋วแพงขึ้น
สายการบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินไปดูไบตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนอินเดียกำหนดให้หลายพื้นที่ในตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงน่านฟ้าจอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และเลบานอน เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงด้านความมั่นคงในทุกระดับความสูง
แอร์ อินเดีย ยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลางทั้งหมด เตอร์กิช แอร์ไลนส์ ระงับเที่ยวบินไปเลบานอน ซีเรีย อิรัก อิหร่าน และจอร์แดนจนถึงวันจันทร์ รวมทั้งระงับเที่ยวบินไปกาตาร์ คูเวต บาห์เรน ยูเออี และโอมาน และประกาศว่า อาจยกเลิกเพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่สายการบินหลายแห่งระงับเที่ยวบินไปยังตะวันออกกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา