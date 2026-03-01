‘รัสเซีย-จีน’ประณามเละ ‘สหรัฐฯ-อิสราเอล’สังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านสุดเถื่อน

ทั้งรัสเซียและจีนต่างประณามสหรัฐฯและอิสราเอลในวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) ที่สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิหร่านอย่างร้ายแรง รวมทั้งละเมิดบรรทัดฐานทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ทำเนียบเครมลินเมื่อวันอาทิตย์ ได้เผยแพร่จดหมายที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ส่งถึงประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน โดยเนื้อหาในจดหมาย ผู้นำรัสเซียได้แสดง “ความเสียใจและขอไว้อาลัยอย่างลึกซึ้งที่สุด” สำหรับเหตุการณ์การลอบสังหาร คอเมเนอี
เขาบอกว่า การสังหารคราวนี้ “เป็นการดำเนินการในลักษณะละเมิดเหยียดหยามบรรทัดฐานทุกอย่างของหลักศีลธรรมของมนุษย์และกฎหมายระหว่างประเทศ”
ปูติน กล่าวว่า คอเมเนอี “จะเป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษผู้โดดเด่นซึ่งได้สร้างคุณูปการส่วนบุคคลอย่างมหาศาลให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัสเซีย-อิหร่าน”
เขาขอให้ เปเซชเคียน “ส่งต่อความเห็นอกเห็นใจและความสนับสนุนอย่างจริงใจที่สุดของผมไปยังบรรดาญาติและผู้เป็นที่รักของท่านผู้นำสูงสุด, ไปยังรัฐบาล, และไปยังประชาชนอิหร่านทั้งมวล”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันเสาร์ (30 ก.พ.) รัสเซียก็ได้ออกมาประนามการที่สหรัฐฯกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน โดยระบุว่าเป็น “การเสี่ยงภัยอย่างมีอันตราย” ซึ่งอาจจุดประกายให้เกิด “ความหายนะ”ในภูมิภาคขึ้นมา
ในวันเสาร์เช่นเดียวกัน เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของมอสโก ยังได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศของเตหะราน โดยกระทารวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าทางฝ่ายอิหร่านเป็นผู้ริเริ่มการพูดจากันครั้งนี้
ทั้งนี้เมื่อปี 2025 รัสเซียกับอิหร่านได้ลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายในการกระชับสายสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งในกิจการทางทหารด้วย
จีนก็ประณามการสังหารโหดผู้นำอิหร่าน
ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกคำแถลงในวันอาทิตย์ (1) “ประณามอย่างแข็งกร้าว” การที่สหรัฐฯกับอิสราเอลสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่าน โดยเรียกการเข่นฆ่าครั้งนี้ว่า เป็น “การละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของอิหร่าน เป็นการเหยียบย่ำจุดมุ่งหมายและหลักการต่างๆ ของกฎบัตรสหประชาชาติ และบรรทัดฐานระดับพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
“ประเทศจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นและคัดค้านเรื่องนี้อย่างแข็งขัน” คำแถลงนี้ระบุ พร้อมกับเรียกร้องให้ “ยุติการปฏิบัติการทางทหารในทันที”
การประณามเช่นนี้ของปักกิ่งออกมาไม่นานหลังจากสื่อมวลชนภาครัฐจีนรายงานข่าวการสนทนากันทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ ของจีน กับรัฐมนตรีต่างประเทศ ลาฟรอฟ ของรัสเซีย
ระหว่างการพูดจากัน ซึ่งสำนักข่าวซินหัวบอกว่าเป็นการริเริ่มของลาฟรอฟนั้น หวัง กล่าวว่า “การสังหารผู้นำของรัฐอธิปไตยและการยุยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างโจ่งแจ้ง” ของสหรัฐฯกับอิสราเอล เป็นเรื่องที่ “ยอมรับไม่ได้”
จีน “มีความกังวลอย่างสูง” ว่า “สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะถูกผลักไสลงสู่หุบเหวลึกที่มีอันตราย” หวัง พูดเช่นนี้กับ ลาฟอรอฟ ทั้งนี้ตามรายงานของซินหัว
“ประชาคมระหว่างประเทศต้องส่งข้อมูลที่แน่นอนและชัดเจนออกมา เพื่อคัดค้านการที่โลกก้าวถอยหลังกลับไปสู่กฎแห่งป่า” ที่ไม่เคารพกฎกติกาใดๆ เช่นนี้ หวังกล่าว