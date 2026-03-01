เริ่มกระทบเศรษฐกิจโลก! บริษัทขนส่งทางทะเลบอกให้เรือพาณิชย์ถอยออกห่างจากอ่าวเปอร์เซีย บางลำต้องเปลี่ยนใช้เส้นทางอ้อมแอฟริกา

กลุ่มกิจการเดินเรือทะเลยักษ์ใหญ่ ประกาศในวันเสาร์ (28 ก.พ.) ระงับการเดินเรือผ่านบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่การสู้รบระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอล กับอิหร่าน ทำท่าดุเดือดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การประกาศเช่นนี้ยังออกมาในขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านได้ส่งคำเตือนถึงเรือจำนวนมากว่า ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญยิ่งสำหรับการขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซีย ได้ “ถูกปิดโดยพื้นฐาน” ทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิม ของอิหร่าน
กลุ่มกิจการเดินเรือ CMA CGM ของฝรั่งเศส ออกคำแถลงแจ้งเรือต่างๆ ของตนในอ่าวเปอร์เซียให้ “หาที่พักพิงหลบภัย” นอกจากนั้นยังให้ระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบสุเอซอีกด้วย สืบเนื่องจากการสู้รบขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
“เรือทุกลำที่ปัจจุบันอยู่ในเขตอ่าว หรืออยู่ในเส้นทางไปยังอ่าว ได้รับคำแนะนำโดยมีผลในทันที ให้หาที่พักพิงหลบภัย” เป็นเนื้อหาในคำแถลงของ CMA CGM ซึ่งเป็นกิจการเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก
“การเดินทางผ่านคลองสุเอซก็ให้ระงับไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และเรือต่างๆ จะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอ้อมแหลมกูดโฮป” คำแถลงกล่าวต่อ ทั้งนี้ แหลมกู๊ดโฮปอยู่ที่ตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา จึงหมายความว่าเส้นทางเดินเรือจะยาวขึ้นอีกหลายพันกิโลเมตร
ทางด้าน ฮาแพค-ลอยด์ (Hapag-Lloyd) บริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ก็แถลงว่า กำลังสั่งระงับเรือทุกลำให้งดการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับน่านน้ำทะเลเปิดของมหาสมุทรอินเดีย “จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม”
สายการเดินเรือทะเลจำนวนมาก รวมทั้ง เมอร์สก์ ยักษ์ใหญ่เดนมาร์ก ต่างออกคำเตือนลูกค้าถึงความเป็นไปได้ที่การขนส่งจะล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากเรือต่างๆ ต้องปรับเส้นทางกันใหม่
ในส่วนของสหรัฐฯ ได้เตือนเรือทั้งหลายให้ออกห่างจากย่านอ่าวเปอร์เซีย สืบเนื่องจากยังมีกิจกรรมทางทหารที่บริเวณนั้นอย่างต่อเนื่อง
ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งที่ผ่านมาพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านหยิบยกขึ้นมาใช้ข่มขู่อยู่บ่อยครั้งว่าจะเข้าปิดกั้น ถ้าหากสหรัฐฯโจมตีประเทศของพวกเขา เวลานี้การจราจรได้ลดฮวบลงแล้ว และเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำพากันเลี้ยวกลับออกไป หรือไม่ก็หยุดอยู่ตรงช่องแคบไม่เดินทางไปไหน ทั้งนี้ตามข้อมูลจาก มารีน แทร็กเกอร์ เว็บไซต์วิเคราะห์การเดินเรือทะเล
ด้านกองเรือนาวีปฏิบัติภารกิจในทะเลแดงของสหภาพยุโรป ยืนยันว่าเรือจำนวนมากได้รับข่าวทางวิทยุสื่อสารจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซปิดไม่ให้สัญจรแล้ว ถึงแม้ยังไม่มีคำสั่งปิดออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามที
ขณะที่ สมาคมการเดินเรือทะเล BIMCO แถลงว่า เรือพาณิชย์ที่ติดธงอิสราเอลหรืออเมริกัน อาจอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายถูกเล่นงาน
ตามข้อมูลตัวเลขของสำนักงานบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน (EIA) ของสหรับฯ ในปี 2024 มีน้ำมันดิบราวๆ 20 ล้านบาร์เรลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในแต่ละวัน เท่ากับเกือบๆ 20% ของการบริโภคน้ำมันที่อยู่ในรูปของเหลวของทั่วโลก