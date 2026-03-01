xs
xsm
sm
md
lg

ปูตินประณามการสังหาร ‘คาเมเนอี’ ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ‘โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพเอเอฟพี - อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี (ขวา) ให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ณ กรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ขณะที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดไตรภาคีว่าด้วยประเด็นสงครามในซีเรีย
เอเจนซี - ประธานาธิบดีปูติน ส่งสาสน์ถึงเปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านแสดงความเสียใจการเสียชีวิตของ อาลี คาเมเนอี ประณามการฆาตกรรมผู้นำสูงสุดของอิหร่านและครอบครัวถือเป็นเรื่อง โหดเหี้ยมเลือดเย็น ละเมิดต่อบรรทัดฐานทางศีลธรรมของมนุษยชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง

วันนี้ (1 มี.ค. 69) ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระบุในสาสน์ที่ส่งถึงประธานาธิบดีอิหร่านว่า การลอบสังหารอายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นการฆาตกรรมที่ “โหดเหี้ยมเลือดเย็น” ละเมิดต่อบรรทัดฐานทางศีลธรรมของมนุษยชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง

“ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีการฆาตกรรมผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เซยิด อาลี คาเมเนอี และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบรรทัดฐานทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และไร้ยางอาย” ปูตินระบุในสาสน์แสดงความเสียใจที่ส่งถึงนายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ซึ่งได้รับการเปิดเผยโดยทำเนียบเครมลิน

แฟ้มภาพเอเอฟพี
ตามการรายงานของสำนักข่าว TASS ของรัฐบาลรัสเซีย  ผู้นำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่า คาเมเนอีจะถูกจดจำในรัสเซียในฐานะ “รัฐบุรุษผู้โดดเด่น”

ทั้งนี้ รัสเซียและอิหร่านเป็นพันธมิตรสำคัญมายาวนาน โดยอิหร่านให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซีย รวมถึงโดรนและขีปนาวุธพิสัยไกล ตลอดจนช่วยสร้างโรงงานผลิตโดรนให้กับรัสเซีย ในการทำสงครามกับยูเครน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ประณามการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน โดยเรียกว่าเป็น “ก้าวย่างที่ประมาทเลินเล่อ” และเป็น “การรุกรานทางทหารที่ปราศจากเหตุผล”

แฟ้มภาพเอเอฟพี

แฟ้มภาพเอเอฟพี - อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี (ขวา) ให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ณ กรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ขณะที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดไตรภาคีว่าด้วยประเด็นสงครามในซีเรีย
แฟ้มภาพเอเอฟพี
แฟ้มภาพเอเอฟพี