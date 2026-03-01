ปูตินประณามการสังหาร ‘คาเมเนอี’ ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ‘โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม’

เอเจนซี - ประธานาธิบดีปูติน ส่งสาสน์ถึงเปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านแสดงความเสียใจการเสียชีวิตของ อาลี คาเมเนอี ประณามการฆาตกรรมผู้นำสูงสุดของอิหร่านและครอบครัวถือเป็นเรื่อง โหดเหี้ยมเลือดเย็น ละเมิดต่อบรรทัดฐานทางศีลธรรมของมนุษยชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง
วันนี้ (1 มี.ค. 69) ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระบุในสาสน์ที่ส่งถึงประธานาธิบดีอิหร่านว่า การลอบสังหารอายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นการฆาตกรรมที่ “โหดเหี้ยมเลือดเย็น” ละเมิดต่อบรรทัดฐานทางศีลธรรมของมนุษยชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง
“ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีการฆาตกรรมผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เซยิด อาลี คาเมเนอี และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบรรทัดฐานทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และไร้ยางอาย” ปูตินระบุในสาสน์แสดงความเสียใจที่ส่งถึงนายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ซึ่งได้รับการเปิดเผยโดยทำเนียบเครมลิน
ตามการรายงานของสำนักข่าว TASS ของรัฐบาลรัสเซีย ผู้นำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่า คาเมเนอีจะถูกจดจำในรัสเซียในฐานะ “รัฐบุรุษผู้โดดเด่น”
ทั้งนี้ รัสเซียและอิหร่านเป็นพันธมิตรสำคัญมายาวนาน โดยอิหร่านให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซีย รวมถึงโดรนและขีปนาวุธพิสัยไกล ตลอดจนช่วยสร้างโรงงานผลิตโดรนให้กับรัสเซีย ในการทำสงครามกับยูเครน
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ประณามการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน โดยเรียกว่าเป็น “ก้าวย่างที่ประมาทเลินเล่อ” และเป็น “การรุกรานทางทหารที่ปราศจากเหตุผล”