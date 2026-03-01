เดือด! ม็อบบุกสถานกงสุลอเมริกันในปากีฯ ดับอย่างน้อย 9 ด้านอิรักประกาศไว้อาลัย "คาเมเนอี" ขณะฝูงชนป่วนสถานทูตสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – เกิดเหตุโกลาหลหลายพื้นที่ตะวันออกกลาง หลัง "คาเมเนอี" ผู้นำอิหร่านถูกสังหาร กลุ่มผู้ประท้วงนับร้อยบุกสถานกงสุลอเมริกัน ในเมืองการาจี ปากีสถาน เสียชีวิตอย่างน้อย 9 คน ด้านอิรักประกาศไว้อาลัย 3 วัน ขณะฝูงชนพยายามบุกเข้าสถานทูตสหรัฐฯ
CNN สื่อสหรัฐอเมริการายงานวันนี้ (1 มี.ค.) ว่า การโจมตีตอบโต้จากอิหร่านยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเช้าวันอาทิตย์ (1) โดยผู้สื่อข่าวของ CNN ซึ่งประจำอยู่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่หลายแห่งในภูมิภาค ระบุว่ายังคงได้ยินเสียงระเบิดจากการโจมตีระลอกใหม่ที่เชื่อมโยงกับกรุงเตหะราน
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น ภายหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณแห่งอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ซึ่งถูกมองว่าเป็นชนวนความไม่พอใจครั้งใหญ่ต่อชาติตะวันตกและเป้าหมายทางการทูตในหลายประเทศ
ปากีสถานปะทุ ผู้ประท้วงบุกกงสุลสหรัฐฯ ดับอย่างน้อย 9 ราย
ในปากีสถาน เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้ประท้วงนับร้อยคนรวมตัวกันในวันอาทิตย์ (1) เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของคาเมเนอี และพยายามบุกเข้าสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในเมืองการาจี
โฆษกตำรวจเมือง การาจี ระบุว่า ผู้ชุมนุมจำนวนหลายร้อยคนปรากฏตัวใกล้สถานกงสุลสหรัฐฯ โดยไม่คาดคิด ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
รายงานเบื้องต้นระบุว่า มีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน และบาดเจ็บ 20 คน อย่างไรก็ตาม ล่าสุด Reuters รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 9 รายแล้ว
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และผ่านการตรวจสอบโดย CNN แสดงให้เห็นผู้ประท้วงบางส่วนพังสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัย ทุบกระจกอาคารสถานกงสุล และมีเปลวไฟลุกไหม้บริเวณหน้าต่าง พร้อมเสียงปืนดังขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคลิป ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใด
นอกจากนี้ ชาบเบอร์ เมอร์ โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นการาจี เปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากรวมตัวอยู่ด้านนอกสำนักงานสหประชาชาติในพื้นที่กิลกิต-บัลติสถาน (GB) และมีการเผาอาคารบางส่วน แต่ยังไม่มีรายงานยอดความสูญเสียที่แน่ชัด
ก่อนหน้านี้ สถานกงสุลสหรัฐฯ ในการาจีได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) จำกัดความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ โดยอ้างถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค
ขณะที่กรุง อิสลามาบัด ทางการได้สั่งปิดถนนทุกสายที่มุ่งหน้าเข้าสู่ “เขตโซนแดง” ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างชาติและรัฐสภาปากีสถาน เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
ในช่วงเวลาเดียวกัน ปากีสถานยังเผชิญสถานการณ์สู้รบกับ อัฟกานิสถาน และมีรายงานการโจมตีในกรุงคาบูลเพิ่มเติมด้วย
อิรักประกาศไว้อาลัย 3 วัน ผู้ประท้วงพยายามบุกโซนสีเขียว
ด้านอิรัก รัฐบาลกรุงแบกแดดประกาศไว้อาลัยการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดอิหร่านเป็นเวลา 3 วัน แต่สถานการณ์ภาคสนามยังตึงเครียด โดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงพยายามบุกเข้าสู่ “โซนสีเขียว” ซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงสูงและเป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายประเทศ รวมถึงสถานทูตสหรัฐฯ
คลิปที่ CNN ได้รับแสดงให้เห็นการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังความมั่นคงอิรัก บริเวณสะพาน 14 กรกฎาคม (14th of July Bridge) ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำ แม่น้ำไทกริส มุ่งเข้าสู่เขตโซนสีเขียว โดยเจ้าหน้าที่ใช้พลุแสงและแก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมฝูงชน ก่อนจะล่าถอยจากพื้นที่