อิสราเอล-สหรัฐฯคุย เลือกเวลาเริ่มโจมตีอิหร่าน ขณะผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นประชุมหารือกับพวกผู้ช่วยระดับวงใน

อิสราเอลกับสหรัฐฯกำหนดเวลาในการโจมตีอิหร่านของพวกเขาในวันเสาร์ (28 ก.พ.) ที่ผ่านมา โดยมุ่งให้ตรงกับช่วงที่มีการประชุมหารือระหว่าง อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ กับพวกผู้นำระดับท็อป ทั้งนี้ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวสหรัฐฯ 2 ราย และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้หนึ่งซึ่งทราบเรื่องนี้
อิสราเอลระบุว่า คอเมเนอี ถูกสังหารพร้อมกับผู้ช่วยระดับท็อปของเขาหลายคน ในจำนวนนี้ก็รวมถึง อาลี ชามคอนี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้ทรงอำนาจ และ โมฮัมหมัด ปัคปูร์ ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน
แหล่งข่าวอิหร่าน 2 รายบอกกับรอยเตอร์ว่า คอเมเนอี พบหารือเมื่อวันเสาร์กับ ชามคอนี และ อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด ณ สถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง ไม่นานนักก่อนที่การโจมตีจะเริ่มต้นขึ้น
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ระบุในโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม ทรูธ โซเชียล ของเขาว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้นี้ถูกสังหารหลังจากข่าวกรองสามารถระบุชัดเจนถึงความเคลื่อนไหวของเขา
“เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการข่าวกรอง และ “ระบบติดตามที่ประณีตซับซ้อนสูง” (Highly Sophisticated Tracking Systems) ของเราได้ ตลอดจนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับอิสราเอล ไม่มีอะไรสักอย่างที่เขา หรือพวกผู้นำคนอื่นๆ ซึ่งถูกฆ่าไปพร้อมๆ กับเขา สามารถทำได้เลย” ทรัมป์ อวด
การที่สหรัฐฯกับอิสราเอลเปิดการโจมตีทั่วทั้งอิหร่านคราวนี้ ได้ผลักดันให้ตะวันออกกลางเข้าสู่การสู้รบขัดแย้งครั้งและสถานการณ์ซึ่งคาดทายอะไรล่วงหน้าไม่ได้ โดยที่อิหร่านกำลังเปิดฉากโจมตีแก้แค้นเอาคืนกับอิสราเอลและพวกประเทศอาหรับริมอ่าวเปอร์เซียที่อยู่ใกล้เคียงกัน
แหล่งข่าวสหรัฐฯ 2 ราย และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยเรื่องนี้โดยขอให้สงวนนามกล่าวว่า ข่าวยืนยันเรื่องคอเมเนอีจัดการประชุมหารือกับพวกที่ปรึกษาระดับท็อป คือจุดซึ่งทำให้การปฏิบัติการทางอากาศและทางนาวีของอิสราเอล-สหรัฐฯเข้าสู่การเคลื่อนไหวดำเนินการ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯคนดังกล่าวบอกว่า การโจมตีจำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่การเล่นงานคอเมเนอีเป็นอันดับแรก เพื่อรักษาความเซอร์ไพรซ์คาดไม่ถึงเอาไว้ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงความกังวลในเรื่องที่ผู้นำสูงสุดผู้นี้จะหลบหนีไปซ่อนตัวถ้าหากเขามีโอกาสที่จะทำได้
แหล่งข่าวสหรัฐฯรายนี้บอกว่า ตอนแรกเป็นที่คาดหมายกันว่า คอเมเนอี จะจัดการประชุมในคืนวันเสาร์ในกรุงเตหะราน ทว่าข่าวกรองอิสราเอลตรวจจับได้ว่าการหารือจะมีขึ้นในตอนเช้าวันเสาร์ ดังนั้น การโจมตีจึงถูกเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้น แหล่งข่าวเหล่านี้เปิดเผย
สถานที่ของการประชุมหารือดังกล่าวนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนในเฉพาะหน้านี้ว่าเป็นที่ไหน แต่สถานที่พำนักและทำงานของคอเมเนอีในเตหะรานซึ่งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับสูง ได้ถูกโจมตีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการปฏิบัติของสหรัฐฯ-อิสราเอล และพวกภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่รอยเตอร์ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นของจริงแล้ว ก็แสดงให้เห็นสถานที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายราบ
ผลกระทบจากอสัญกรรมของ คอเมเนอี ยังคงต้องติดตามดูกันต่อไป
แต่ในการประเมินสถานการณ์ก่อนหน้าการโจมตี สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (ซีไอเอ) สรุปว่า พวกสายแข็งกร้าวในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน สามารถขึ้นมาแทนที่เขาได้ ทั้งนี้ตามปากคำของแหล่งข่าว 2 รายซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปข่าวกรองนี้
(ที่มา: รอยเตอร์)