สื่ออเมริกันแฉ! "ทรัมป์" กวาดเรียบ “รมว.กลาโหมเตหะราน-ผบ. พิทักษ์ปฎิวัติอิหร่าน IRGC” รวมระดับสูง 40 คน ประกาศต่อปชช.อิหร่านให้ยึดอำนาจ! อย่าปล่อยให้โอกาสทองของตัวเองผ่านไป

เอเจนซีส์ – ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านกว่า 40 คนเสียชีวิตรวมรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่าน ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC หัวหน้าหน่วยข่าวกรองอิหร่าน ที่ปรึกษาผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่าน สมาชิกครอบครัวผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(28 ก.พ)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยกับฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านและแกนนำระดับสูงรัฐบาลอิหร่านไม่ต่ำกว่า 40 คนถูกกำจัด
และมีระดับสูงมากถึง 10 คนถูกสังหารที่ป้อมปราการของผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ในการเปิดฉากโจมตีเริ่มแรก
ในจำนวนนี้รวมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์แห่งการปฎิวัติอิสลาม IRGC พลเอก โมฮัมหมัด ปัคปัวร์( Mohammad Pakpour) และรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่าน อามีร์ นาซีร์ซาเดห์( Amir Nasirzadeh) อ้างอิงจากกองทัพอิสราเอล
รายชื่อระดับสูงอิหร่านที่เสียชีวิตจากฝั่งอิสราเอลยังรวมถึง อาลี ชามคานี (Ali Shamkhani) ที่ปรึกษาอาวุโสต่อผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน หัวหน้าหน่วยข่าวกรองอิหร่าน ซาเลห์ อาซาดี(Saleh Asadi) ประธานองค์การ SPEND คุมโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าด้านนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี ฮอสเซน จาบาล อาเมเลียน (Hossein Jabal Amelian)
และการเสียชีวิตยังมีการยืนยันว่าสมาชิกครอบครัวของคาเมเนอีเสียชีวิตทั้งบุตรสาว หลาน ลูกสะใภ้ และลูกเขยของคาเมเนอี อ้างอิงจากการรายงานของสื่อทางการอิหร่าน แต่ทว่าไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตได้อย่างไร
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์ม Trush Social ราว 15 ชั่วโมงหลังปฎิบัติการ Epic Fury ของสหรัฐฯ และปฎิบัติการ Lion's Roar ของอิสราเอลที่ออกปฎิบัติการทหารร่วมกันโจมตีอิหร่านเพื่อโค่นรัฐบาลเตหะรานมีใจความว่า
“คาเมเนอี เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร้ายกาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เสียชีวิตแล้ว”
และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นสื่อทางการอิหร่านแถลงยืนยันว่า ผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ได้พลีชีพ
ทั้งนี้มีรายงานว่าร่างของคาเมเนอีวัย 86 ปีถูกค้นพบในซากปรักหักพังและภาพถ่ายศพที่เสียชีวิจของเขาถูกส่งไปให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ตรวจสอบเพื่อยืนยัน อ้างอิงจากแหล่งข่าวอิสราเอลเปิดเผยต่อรอยเตอร์
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อเมริกันรวมประธานาธิบดีทรัมป์เห็นพ้องกับการประเมินของฝ่ายเทลอาวีฟว่า คาเมเนอีนั้นไม่มีชีวิตอีกต่อไป
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯและรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์เป็นผู้ลงมือควบคุมปฎิบัติการ Operation Epic Fury ที่ห่างออกไปร่วมหลายร้อยไมล์โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯและทีมด้านความมั่นคงของเขาบัญชาการจากคฤหาสน์ Mar-a-Lago
และมาถึงจุดสุดท้ายทรัมป์ได้ออกแถลงการณ์โดยตรงไปยังประชาชนอิหร่านทั้งหลาย ยืนยันว่าเสรีภาพได้มาถึงโอกาสที่หาได้ยากยิ่งอยู่ในมืออย่าปล่อยให้ผ่านไปเพื่ออนาคตของคนเหล่านั้น
“ถึงเวลาแล้วที่ต้องฉวยการควบคุมอนาคตของพวกคุณเอาไว้ พร้อมปลดปล่อยอนาคตที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่พวกคุณสามารถคว้ามันไว้ได้แค่เอื้อม นี่เป็นช่วงเวลาของการลงมือ อย่าปล่อยให้มันผ่านไป” ประธานาธิบดีสหรัฐฯแถลง