สิ้นสุดข่าวลือ! สื่อรัฐอิหร่านยันผู้นำสูงสุด 'คอเมเนอี' จบชีวิตแล้ว กองทัพกร้าวเอาคืนหนักหน่วง

สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน แต่ไม่ได้พาดพิงถึงปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ของสหรัฐฯและอิสราเอล ที่ล็อคเป้าถล่มที่พักของเขาแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศ์แห่งรัฐฯ แจ้งว่า คอเมเนอี เสียชีวิตตอน 05.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ทางสถานีออกอากาศภาพภาพจากคลังข้อมูลข่าวที่มีแบนเนอร์สีดำ อันเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์
คอเมเนอี มีอายุ 86 ปี และทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่าน มาตั้งแต่ปี 1989
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ แถลงไว้ทุกข์เป็นเวลา 40 วัน และให้ราชการหยุดงานเป็นเวลา 7 วัน ตามหลังการตายของคอเมนีอี "ด้วยการเสียสละชีพของท่านผู้นำสูงสุด เส้นทางและภารกิจของท่านจะไม่มันสูญหายไปหรือถูกลืมเลือน ในอีกด้านหนึ่ง ในทางกลับกันเส้นทางและภารกิจของท่าน จะถูกเดินตามด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น" ผู้ประกาศข่าวระบุ
นอกจากนี้แล้ว สื่อมวลชนอิหร่าน ยังรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกสาวของคอเมเนอี รวมไปถึงลูกเขตและหลานสาวของเขาด้วย
"ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ" เขียนไม่กี่โมงก่อนหน้านี้ บนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ ว่า "คอเมเนอี หนึ่งในบุคคลที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ เสียชีวิตแล้ว"
"ระเบิดที่แม่นยำและหนักหน่วง จะเดินหน้าต่อไป เดินหน้าต่อไปอย่างไม่สะดุดตลอดทั้งสัปดาห์ หรือนานเท่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายของเขา เป้าหมายแห่งการมีสันติภาพทั่วตะวันออกกลาง" ทรัมป์เขียน
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ อวดอ้างว่ายุทธการนี้เป็นการส่งสารถึงใครก็ตามที่เป็นภัยกับชาวอเมริกา "เราจะไล่ล่าพวกแก่ และเราจะฆ่าพวกแก"
เรซา ปาห์ลาวี มกุฎราชกุมารองค์สุดท้ายแห่งอิหร่าน พระราชโอรสใน พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ยกย่องการสังหาร คอเมเนอี โดยระบุว่า คอเมเนอี เป็นผู้นำพาสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ เข้าสู่กองเถ้าถ่านแห่งประวัติศาสตร์
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ประกาศกร้าวในวันอาทิตย์(1ก.พ.) จะลงโทษพวกฆาตกรที่สังหารผู้นำสูงสุดคอเมเนอี หลังการเสียชีวิตของเขาได้รับการยืนยันจากสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ
"ด้วยมือแห่งการฆ่าแค้นของประเทศอิหร่าน มันจะเป็นการลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาด พวกฆาตกรที่สังหารผู้นำสูงสุดจะไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวล" ถ้อยแถลงของ IRGC ระบุ พร้อมประกาศจะปฏิบัติการเชิงรุกหนักหน่วงรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ กับฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯและอิสราเอล
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)