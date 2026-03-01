อาชญากรรมสงคราม!อิหร่านประณามสหรัฐฯ-ยิว'ป่าเถื่อน' ยอดดับโจมตีโดนโรงเรียนประถมหญิงล้วนพุ่ง108ราย

สภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีโดนโรงเรียนประถมหญิงล้วนแห่งหนึ่ง ทางภาคใต้ของประเทศ เมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) เพิ่มเป็น 108 รายแล้ว หลังจากสหรัฐฯและอิหร่านเปิดฉากถล่มเล่นงานสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เป็นชุดๆ ที่เรียกเสียงประณามจากประธานาธิบดีว่า "โหดร้ายป่าเถื่อน"
"จำนวนเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต ณ โรงเรียนมินาบ แตะ 108 ราย เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการบรรเทาภัยและรื้อถอนเศษซากต่างๆ" โฆษกของสภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่านระบุ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส กล่าวอ้างโฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) ระบุว่า "เราทราบรายงานข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือน ผลจากปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินการอยู่ เราจริงจังกับรายงานข่าวนี้และกำลังตรวจสอบมัน"
"การปกป้องพลเรือนคือสิ่งสำคัญที่สุด และเราจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดที่มี เพื่อลดความเสี่ยงก่อภัยอันตรายโดยไม่เจตนา ให้เหลือน้อยที่สุด"
มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวว่า "พฤติกรรมอันโหดรายป่าเถื่อนนี้ เป็นอีกหนึ่งหน้ากระดาษสีดำในบันทึกเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆนานามากมายที่ก่อโดยพวกผู้รุกรานเหล่านี้"
โรงเรียนประถมหญิงล้วนแห่งนี้ ถูกโจมตี ท่ามกลางปฏิบัติการโจมตีหลายระลอกของอิสราเอลและสหรัฐฯ เล่นงาน อิหร่าน คู่อริที่เคียดแค้นกันมาอย่างยาวนาน ในตอนเช้าวันเสาร์(28ก.พ.)
สภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน ระบุในช่วงเย็นวันเสาร์(28ก.พ.) ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 201 คน และบาดเจ็บ 747 ราย ในเหตุโจมตีต่างๆนานา
(ที่มา:รอยัลนิวส์)