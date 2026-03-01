โดรนพลีชีพอิหร่าน ถล่มสนามบินดูไบ

เอเจนซี - เกิดความโกลาหลที่สนามบินดูไบ หลัง 'ถูกโดรนฆ่าตัวตายของอิหร่านโจมตี' ผู้โดยสารหนีตายออกจากอาคารผู้โดยสารที่พังยับเยิน
เมื่อคืนวานนี้ (28 ก.พ. 69) รายงานว่าท่าอากาศยานนานาชาติดูไบถูกโจมตีด้วยโดรนฆ่าตัวตายของอิหร่าน หลังเตหะรานส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เข้าโจมตีทั่วพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ
คลิปวีดิโอที่มีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมเต็มอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดในโลก พร้อมภาพเหตุการณ์อันน่าตื่นตระหนกที่ผู้โดยสาร พนักงานสนามบิน และพนักงานของสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ กำลังวิ่งหนีออกจากอาคารผู้โดยสารแห่งหนึ่ง โดยมีรายงานว่าทางสนามบินยืนยันว่ามีพนักงานได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ส่วนภาพอื่นๆ แสดงให้เห็นบางส่วนของสนามบินที่อยู่ในสภาพร้างผู้คน หลังจากผู้โดยสารต้องรีบอพยพออกจากอาคาร เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการโจมตี
แถลงการณ์ของสนามบินระบุว่าระบุว่า "ท่าอากาศยานดูไบยืนยันว่าอาคารเทียบเครื่องบิน (concourse) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว"
"ทีมตอบโต้ฉุกเฉินได้เข้าประจำการในทันที และกำลังจัดการสถานการณ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน 4 รายได้รับบาดเจ็บ และได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนแล้ว เนื่องจากมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า อาคารผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงได้รับการระบายผู้โดยสารออกไปก่อนหน้านี้แล้ว เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้า" แถลงการณ์ระบุ
อนึ่งช่วงบ่ายวานนี้ (28) ท่าอากาศยานดูไบได้ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและท่าอากาศยานนานาชาติอาลมักตูมจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเตือนให้ผู้โดยสารงดการเดินทาง หลังจากการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล