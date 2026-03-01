ปิดตายตอบโต้!สะพัดอิหร่านแจ้งเรือทุกลำเลี่ยง'ช่องแคบฮอร์มุซ' แก้แค้นถูกสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตี

เจ้าหน้าที่รายหนึ่งจาก Aspides กองกำลังปฏิบัติการทางเรือของสหภาพยุโรป เปิดเผยในวันเสาร์(28ก.พ.) ว่าเรือต่างๆได้รับสัญญาณวิทยุความถี่สูงมาก(VHF) จากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน แจ้งเตือนว่า "จะไม่มีเรือลำไหนได้รับอนุญาตให้ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ"
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายนี้ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม บอกกับรอยเตอร์ว่า อิหร่าน ยังไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการใดๆเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าว
รอยเตอร์อ้างอิงคำบอกเล่าจากบรรดาผู้ปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือ ระบุว่าเรือทั้งหลายได้รับคำสั่งจากกองทัพเรืออิหร่านให้หลีกเลี่ยงการล่องผ่ายช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสหรัฐฯฯและอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านในวันเสาร์(28ก.พ.)
"เรือบางลำได้รับคำแนะนำผ่าน VHF จากกองทัพเรืออิหร่าน ให้รักษาตำแหน่งไว้และหลีกเลี่ยงล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซในเวลานี้" ฟาร์ฮัด ผาเทล ผู้อำนวยการ Sharaf Shipping Agency บริษัทชั้นนำด้านบริการเดินเรือ ที่มีสำนักงานใหญ่ในดูโบ "เรากำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง และรอความชัดเจนเพิ่มเติม ก่อนกลับมาเดินเรือตามปกติ"
จาค็อบ ลาร์เซน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของสมาคมเดินเรือ Bimco ให้ความเห็นว่า "การโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลที่เล่นงานอิหร่าน เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขึ้นอย่างมาก ที่มีต่อเรือต่างๆมรกำลังปฏิบัติการในอ่าวอาหรับและน่านน้ำต่างๆบริเวณใกล้เคียง เรือทั้งหลายที่มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับสหรัฐฯหรือมีผลประโยชน์กับอิสราเอล มีความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นเป้าหมาย แต่เรืออื่นๆก็อาจเป็นเป้าหมายโดยตั้งใจหรือจากความผิดพลาดด้วยเช่นกัน"
อิหร่าน ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของช่องแคบฮอร์มุศ และควบคุมเส้นทางหลักที่มุ่งหน้าสู่น่านน้ำแห่งนี้ เปิดทางให้เตหะรานมีอำนาจอย่างมากเหนือช่องแคบ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญของโลก โดย 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ และคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการขนส่งก๊าซแอลพีจีโลก
เตหะรานส่งเสียงขู่มานานหลายปี ว่าจะปิดตายน่านน้ำแคบๆ ในความเคลื่อนไหวตอบโต้การโจมตีใดๆ ทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นช่องทางเดินเรือแคบๆ จุดแคบที่สุดมีความกว้างเพียง 33 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรมูซันดัมในโอมานกับอิหร่าน
มันเชื่อมอ่าวเปอร์เซียไปยังอ่าวอาหรับ ผ่านอ่าวโอมาน
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล/รอยเตอร์)