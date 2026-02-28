รัสเซียจวก 'ทรัมป์-อิสราเอล' โจมตีอิหร่านอย่างไร้ความรับผิดชอบ เสี่ยงฉุดตอ.กลางลงสู่ 'หุบเหวแห่งหายนะ'

รัสเซียวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และอิสราเอลที่เปิดฉากการโจมตีอิหร่านอย่างอันตรายและไร้ความรับผิดชอบ พร้อมเตือนว่าทั้งสองชาติกำลังผลักดันภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดลงสู่หุบเหวแห่งหายนะ
สหรัฐฯ และอิสราเอลได้โจมตีอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้นำของเตหะราน และทำให้ตะวันออกกลางเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ ซึ่ง ทรัมป์ กล่าวว่าจะยุติภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐฯ และเปิดโอกาสให้ชาวอิหร่านโค่นล้มผู้ปกครองของตน
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่า "วอชิงตันและเทลอาวีฟได้เริ่มต้นการผจญภัยที่อันตรายอีกครั้ง ซึ่งกำลังนำภูมิภาคนี้เข้าใกล้หายนะด้านมนุษยธรรม เศรษฐกิจ และอาจรวมถึงภัยพิบัติทางรังสี"
"ด้วยการผลักดันตะวันออกกลางลงสู่หุบเหวแห่งการยกระดับความขัดแย้งที่ควบคุมไม่ได้ พวกเขากำลังส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ แสวงหามาตรการที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่"
ดมิตรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย ตำหนิประธานาธิบดี ทรัมป์ เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน และตั้งคำถามถึงอำนาจของวอชิงตัน เนื่องจากประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ นั้นค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับอารยธรรมเปอร์เซีย
“ผู้รักษาสันติภาพเป็นฝ่ายทำเสียเองอีกแล้ว การเจรจากับอิหร่านเป็นเพียงฉากบังหน้า ทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว” เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ
“ดังนั้น ใครจะอดทนรอจุดจบที่น่าสมเพชของศัตรูได้มากกว่ากัน สหรัฐฯ มีอายุเพียง 249 ปี จักรวรรดิเปอร์เซียก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 100 ปีข้างหน้า…” เมดเวเดฟ กล่าวทิ้งท้าย
ที่มา: รอยเตอร์