หดหู่! อิสราเอลโจมตีโดนโรงเรียนหญิงล้วนอิหร่าน เด็กนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย

ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล โดนโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่ง ในเมืองมินาบ จังหวัดโฮรมุซกอน ของอิหร่าน ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 40 รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
โมฮัมหมัด ราดเมห์ร ผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันกับสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอในวันเสาร์(28ก.พ.) ว่าโรงเรียน Shajareye Tayabeh โดนโจมตีโดยตรง และมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจำนวนมาก
เขาเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยเหลือที่โรงเรียน พร้อมบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงภายในเมือง อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความสูญเสียดังกล่าว มีขึ้นหลังจากสหรัฐฯและอิสราเอล ร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีรุกรานอิหร่านในตอนเช้าวันเสาร์(28ก.พ.)
กองทัพอิหร่านได้ทำการโจมตีตอบโต้ขนานใหญ่ ยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรน เล็งเป้าหมายไปยังดินแดนต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอล และฐานทัพของสหรัฐฯทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง
(ที่มา:ไออาร์เอ็นเอ/รอยเตอร์)