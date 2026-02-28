ปั่นป่วนหนัก! สายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบิน-เลี่ยงน่านฟ้าตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ -อิสราเอลเปิดศึกอิหร่าน

สายการบินทั่วโลกได้ระงับเที่ยวบินทั่วตะวันออกกลางในวันเสาร์ (28 ก.พ.) หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ทำให้ภูมิภาคเดินเข้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้ง
แผนที่การบินแสดงให้เห็นว่า น่านฟ้าเหนืออิหร่าน อิรัก คูเวต อิสราเอล และบาห์เรนแทบจะว่างเปล่าหลังการโจมตีตอบโต้ระหว่างทั้ง 3 ชาติเริ่มขึ้น
ข้อมูลเบื้องต้นจาก Cirium ระบุว่า สายการบินต่างๆ ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิสราเอลเกือบ 40% และเที่ยวบินไปยังภูมิภาคโดยรวม 6.7% ในวันเสาร์ (28)
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับรอยเตอร์เกี่ยวกับการระเบิดที่เกิดขึ้นทั่วอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงในกรุงโดฮา เมืองหลวงกาตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตลอดจนนครอาบูดาบีและดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความหวังที่จะหาทางออกทางการทูตให้กับข้อพิพาทด้านนิวเคลียร์ระหว่างเตหะรานกับชาติตะวันตก และจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐฯ ได้เสริมกำลังทางทหารในภูมิภาคนี้มาหลายสัปดาห์
สนามบินในตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในบรรดาสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเทศอิหร่านและอิรักไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างยุโรปและเอเชีย ภูมิภาคนี้ยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนับตั้งแต่เริ่มสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งบังคับให้สายการบินต้องหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของทั้งสองประเทศ
เขตความขัดแย้งถือเป็นภาระด้านการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับสายการบิน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพาณิชย์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนา เวลาบินที่ยาวนานขึ้นยังต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งเพิ่มต้นทุนให้กับสายการบิน
อิสราเอล อิหร่าน อิรัก บาห์เรน กาตาร์ คูเวต และจอร์แดนได้ประกาศปิดน่านฟ้าของตนหลังเกิดการโจมตี และแผนที่ของภูมิภาคบน Flightradar24 แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินพาณิชย์ต่างหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านี้
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) แนะนำให้สายการบินต่างๆ หลีกเลี่ยงน่านฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่
สายการบินบริติชแอร์เวย์สซึ่งเป็นของบริษัท IAG ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ และได้ยกเลิกเที่ยวบินไปยังเทลอาวีฟและบาห์เรนจนถึงวันที่ 3 มี.ค. รวมถึงเที่ยวบินไปยังกรุงอัมมานในวันนี้ (28) ด้วย
กระทรวงคมนาคมของรัสเซียแถลงวันนี้ (28) ว่า สายการบินของรัสเซียจะระงับเที่ยวบินไปยังอิหร่านและอิสราเอลทั้งหมด
สายการบินลุฟต์ฮันซาของเยอรมนีได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปและกลับจากดูไบในวันเสาร์ (28) และวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) และระงับเส้นทางเทลอาวีฟ เบรุต และโอมานชั่วคราวจนถึงวันที่ 7 มี.ค. ขณะที่แอร์ฟรานซ์ก็ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับจากเทลอาวีฟและเบรุต
สายการบินไอบีเรียยกเลิกเที่ยวบินไปยังเทลอาวีฟเช่นกัน ขณะที่ Wizz Air ได้ระงับเที่ยวบินไปและกลับจากอิสราเอล ดูไบ อาบูดาบี และอัมมาน โดยมีผลทันทีจนถึงวันเดียวกัน
สายการบินเอมิเรตส์ซึ่งมีฐานอยู่ที่ดูไบระบุว่า การปิดน่านฟ้าในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินจำนวนมาก ขณะที่สายการบินในเครืออย่างฟลายดูไบประกาศระงับการให้บริการชั่วคราวในวันเสาร์ (28) "เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค"
กาตาร์แอร์เวย์และคูเวตแอร์เวย์ได้ระงับเที่ยวบินชั่วคราว ขณะที่เตอร์กิชแอร์ไลน์ก็ยกเลิกเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางในตะวันออกกลางหลายแห่งเช่นกัน
เอริค ชูเทน หัวหน้าบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางการบิน Dyami กล่าวว่า ทั้งผู้โดยสารและสายการบินต้องเตรียมพร้อมรับมือกรณีที่น่านฟ้าในภูมิภาคนี้จะถูกปิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความตึงเครียดระหว่างอัฟกานิสถานและปากีสถาน ซึ่งจะทำให้น่านฟ้าถูกจำกัดมากขึ้นไปอีก
ที่มา: รอยเตอร์