[สรุป] 'อิหร่าน' ถล่ม 'ฐานทัพสหรัฐฯ' ในตะวันออกกลางที่ไหนบ้าง?

MGR Online - อิหร่านเอาคืนถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ทั้งบก-เรือ-อากาศ ใน 4 ประเทศ ประกอบไปด้วยกาตาร์ คูเวต ยูเออี และบาห์เรน โดยทางการบาห์เรนยืนยันว่า ศูนย์บัญชาการกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ "ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธ" จริง
วันนี้ (28 ก.พ. 69) สกาย นิวส์สื่อของอังกฤษรายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า อิหร่านกำลังดำเนินการตอบโต้ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐฯ หลายแห่งทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังจากที่อิสราเอลและสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการเอปิก ฟิวรี (Operation Epic Fury) ตามรายงานจากเอ็นบีซี นิวส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรของสกายนิวส์
ข้อมูลจากสำนักข่าวฟาร์ส (Fars) ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของรัฐบาลระบุว่า ฐานทัพสหรัฐฯ 4 แห่งตกเป็นเป้าหมายของอิหร่าน โดยเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายระลอกในเวลาเดียวกัน ซึ่งฐานทัพเหล่านี้ประกอบด้วย
1. ฐานทัพอากาศอัล อูเดด (Al Udeid Air Base) ในกาตาร์
2. ฐานทัพอัล ซาเล็ม (Al Salem base) ในคูเวต
3. ฐานทัพอากาศอัล ดาฟรา (Al Dhafra Air Base) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4. ฐานทัพกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ (US Fifth Fleet base) ในบาห์เรน
ขณะเดียวกัน BNA สำนักข่าวทางการของบาห์เรนรายงานว่า ศูนย์บัญชาการกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ "ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธ" ด้านแซลลี ล็อกวูด ผู้สื่อข่าวของสกาย ก็รายงานเพิ่มเติมว่า มีเสียงระเบิดดังสนั่นเกิดขึ้นในเมืองดูไบ ยูเออี
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ การพัฒนา และเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยแนะนำให้พลเมืองอังกฤษในบาห์เรน คูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เร่งหาที่หลบภัย โดยข้อความระบุว่า "เนื่องจากมีรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธ พลเมืองอังกฤษในบาห์เรน คูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ควรหาที่หลบภัยในสถานที่พำนักทันที ... ขอให้อยู่แต่ภายในอาคารในสถานที่ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินทางทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น"