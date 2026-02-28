อังกฤษกร้าว! 'อิหร่าน' ต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ลั่นพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของตนในภูมิภาค หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีเตหะราน

รัฐบาลสหราชอาณาจักรแถลงวันนี้ (28 ก.พ.) ว่าอิหร่านจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และอังกฤษพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเตหะราน
แหล่งข่าวจากรัฐบาลอังกฤษระบุว่า สหราชอาณาจักรไม่ได้มีส่วนร่วมในการโจมตีดังกล่าว และนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ของอังกฤษจะจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อตอบสนอง หรือที่เรียกว่าการประชุม COBRA ในวันเสาร์ (28)
โฆษกรัฐบาลอังกฤษชี้ว่า "อิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และนั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบรรลุข้อตกลงโดยการเจรจา"
"ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่มีมายาวนานของเราต่อความมั่นคงของพันธมิตรในตะวันออกกลาง เรามีขีดความสามารถที่จะป้องกันภูมิภาคนี้ ซึ่งเราได้เสริมกำลังเมื่อเร็วๆ นี้ เราพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเรา" โฆษกรัฐบาลอังกฤษกล่าว พร่อมย้ำว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้ต้องการเห็นความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้นในระดับภูมิภาค
คำแถลงระบุด้วยว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกของสหราชอาณาจักรในขณะนี้คือความปลอดภัยของพลเมืองในภูมิภาค และจะให้ความช่วยเหลือในด้านกงสุล
นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษยังออกประกาศเมื่อวันเสาร์ (28) แนะนำให้งดการเดินทางทุกประเภทไปยังอิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ หลังจากที่ได้แนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นในภูมิภาคดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันศุกร์ (27)
ที่มา: รอยเตอร์