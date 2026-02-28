'เมดเวเดฟ' อัด US สร้างภาพเจรจา 'อิหร่าน' แค่ฉากบังหน้า

MGR Online - ดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย โพสต์เดือดอัดสหรัฐฯ ชี้การเปิดเจรจากับอิหร่านที่ผ่านมา แค่ฉากบังหน้า แต่จริง ๆ แล้วเตรียมก่อสงครามกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ขณะที่มีรายงานล่าสุดว่ากองทัพอิหร่านได้ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีหลายเมืองใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
วันนี้ (28 ก.พ. 69) ภายหลังจากที่อิสราเอลและสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน นายดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคง แลอดีตประธานาธิบดีของรัสเซีย ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี @MedvedevRussiaE บนแพลตฟอร์ม X วิพากษ์วิจารณ์นายโดนัลด์ ทรัมป์ และสหรัฐฯ อย่างรุนแรง โดยระบุว่า
"ผู้รักษาสันติภาพได้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาอีกครั้ง การเจรจาทั้งหมดกับอิหร่านเป็นเพียงปฏิบัติการบังหน้า ไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้เลย และไม่มีใครอยากจะเจรจาอะไรกันจริงๆ ตั้งแต่แรกแล้ว คำถามก็คือ ใครจะมีความอดทนมากกว่ากันในการรอคอยจุดจบอันน่าอัปยศของศัตรู" นายเมดเวเดฟระบุ และว่า "สหรัฐฯ มีอายุเพียง 249 ปี ส่วนจักรวรรดิเปอร์เซียก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน มาดูกันว่าในอีก 100 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร..."
ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์อัพเดตล่าสุดว่า เกิดเหตุระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองต่างๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ไม่วาจะเป็นอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, โดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ รวมไปถึงหลายเมืองของบาห์เรน และอิสราเอลด้วย โดยคาดว่าจะเป็นการตอบโต้กลับของกองกำลังอิหร่านที่เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว