สุดเดือด! ตูมสนั่นทั้งใน 'คูเวต-ยูเออี-กาตาร์-บาห์เรน' อิหร่านแก้แค้นหลังโดนสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตี

มีรายงานเกิดเหตุระเบิดตูมสนั่นหวั่นไหวในหลายพื้นที่ทั่วตะวันออกกลางในวันเสาร์(28ก.พ.) หลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ทำการโจมตีแก้หลายระลอกทั่วภูมิภาค กระตุ้นให้หลายประเทศต้องเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามหลัง สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากโจมตีในเตหะราน
เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังระงมทั้งในคูเวต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์ และบาห์เรน ในตอนช่วงเช้าวันเสาร์(28ก.พ.) หลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าปฏิบัติการที่พวกเขาให้สมญานามว่า “True Promise 4.” ได้เริ่มขึ้นแล้ว
ในกาตาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธลูกหนึ่งของเตหราน พร้อมระบุระบบแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ทำลายจรวดลูกดังกล่าว
สำหรับ กาตาร์ เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศอัลอูเดอิด ที่ตั้งทางทหารของกองทัพสหรัฐฯใหญ่ที่สุดในภูมิภาค อย่างไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยของกาตาร์ เปิดเผยในเวลาต่อมา ว่าการโจมตีไม่ก่อความเสียหายใดๆ
ส่วนใน บาห์เรน ที่ตั้งแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ตกเป็นเป้าโจมตีของขีปนาวุธลูกหนึ่ง อ้างถึงถ้อยแถลงจากศูนย์สื่อสารแห่งชาติของบาห์เรน อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
กองทัพคูเวต บอกว่าพวกเขาสกัดขีปนาวุธหลายลูกในน่านฟ้าของตนเอง ตามรายงานของสำนักข่าวคูนา สื่อมวลชนแห่งรัฐ ส่วนกองทัพจอร์แดน เผยว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธ 2 ลูกที่เล็งเป้าเล่นงานประเทศของพวกเขา
พวกชาวบ้านในอาบูดาบี เปิดเผยกับเอเอฟพีว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว ขณะที่สื่อมวลชนแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุมีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังกองกำลังของประเทศสกัดขีปนาวุธของอิหร่านหลายลูก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประณามการโจมตีดังกล่าว ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของพวกเขาและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้ง และประกาศกร้าวขอสงวนไว้ซึ่งการตอบโต้
นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานข่าวได้ยินเสียงระเบิดในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเช่นกัน ตามรายงานของเอเอฟพี แต่เจ้าหน้าที่ซาอุฯยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
(ที่มา:อิหร่านอินเทล/เอเอฟพี)