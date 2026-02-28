แหล่งข่าวชี้! สหรัฐฯ-อิสราเอลล็อกเป้าโจมตี 'คอเมเนอี-ปธน.อิหร่าน' ผู้บัญชาการระดับสูง IRGC ถูกปลิดชีพแล้วหลายราย

เจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งกล่าวว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ต่างตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่ผลของการโจมตีนั้นยังไม่ชัดเจน ขณะที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่า คอเมเนอี ไม่ได้อยู่ในเตหะราน และถูกนำตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว
แหล่งข่าวอิหร่านที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลยังเผยด้วยว่า ผู้บัญชาการระดับสูงหลายคนในกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเสียชีวิต แต่รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวได้
ขณะเดียวกัน IRGC ประกาศว่า ฐานทัพ ทรัพยากร และผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ ถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมสำหรับกองทัพอิหร่าน และ "การตอบโต้ของเตหะรานจะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด"
กองทัพสหรัฐฯ ได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหลายจุดวันนี้ (28) ภายใต้ปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Operation Epic Fury โดยขอบเขตของการปฏิบัติการทั้งทางอากาศและทางทะเลยังไม่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คาดว่า ปฏิบัติการนี้อาจจะกินเวลา "หลายวัน"
ที่มา: รอยเตอร์