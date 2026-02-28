เลือกเอา! 'ทรัมป์' จี้กองกำลัง IRGC อิหร่านวางอาวุธเพื่อละเว้นโทษ ไม่งั้น 'ตายสถานเดียว' โวสหรัฐฯ ทำ 'ภารกิจอันสูงส่ง' เพื่ออนาคต

อิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านแบบ "ชิงลงมือก่อน" ในวันนี้ (28 ก.พ.) ขณะที่สหรัฐฯ ร่วมผสมโรงเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่ทำให้ตะวันออกกลางเข้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารที่รุนแรงอีกครั้ง และเป็นการดับความหวังในการแก้ไขข้อพิพาทนิวเคลียร์ระหว่างเตหะรานกับตะวันตกด้วยวิธีการทางการทูต
รายงานระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหลายจุดแล้ว โดยขอบเขตของการปฏิบัติการทั้งทางอากาศและทางทะเลยังไม่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คาดว่า ปฏิบัติการนี้อาจจะกินเวลา "หลายวัน"
ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศตั้งชื่อปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านครั้งนี้ว่า "Operation Epic Fury" หรือแปลได้ว่า "ปฏิบัติการมหากาพย์แห่งความโกรธเกรี้ยว"
เจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันกับรอยเตอร์ว่า อิหร่านกำลังเตรียมการตอบโต้ครั้งใหญ่
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสั่งเสริมกำลังทหารสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้อย่างมากเพื่อบีบให้เตหะรานยอมอ่อนข้อในการเจรจานิวเคลียร์ กล่าวในข้อความบันทึกเสียงที่เผยแพร่บน Truth Social ว่า สหรัฐฯ ได้เริ่มต้นปฏิบัติการ "ครั้งใหญ่และต่อเนื่อง" ต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้เตหะรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
ในประเด็นโครงการขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเจรจาติดขัด ทรัมป์ ย้ำคำกล่าวอ้างเดิมว่าอิหร่านกำลังพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลที่คุกคามแผ่นดินสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และขู่ว่าจะทำลายอุตสาหกรรมขีปนาวุธของอิหร่านให้สิ้นซาก
“เป้าหมายของเราคือการปกป้องประชาชนชาวอเมริกัน โดยการกำจัดภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาจากระบอบอิหร่าน” ทรัมป์ กล่าว
การโจมตีซึ่งทรัมป์อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อทำลายขีปนาวุธของอิหร่านและทำลายกองทัพเรือของอิหร่าน เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากอิหร่านยังคงเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไป
“ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างไม่คิดไตร่ตรอง ระบอบอิหร่านต้องการฆ่า” ทรัมป์ กล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่บน Truth Social
“ชีวิตของวีรบุรุษชาวอเมริกันผู้กล้าหาญอาจต้องสูญเสียไป และเราอาจจะมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นในสงคราม แต่เราทำเช่นนี้ ไม่ใช่เพื่อปัจจุบันนี้ เราทำเช่นนี้เพื่ออนาคต และนี่คือภารกิจอันสูงส่ง” เขากล่าว
“เราจะทำลายขีปนาวุธของพวกเขาและทำลายอุตสาหกรรมขีปนาวุธของพวกเขาให้ราบเป็นหน้าดิน มันจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงอีกครั้ง เราจะทำลายกองทัพเรือของพวกเขา” ทรัมป์ กล่าว พร้อมทั้งกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านลุกขึ้นต่อสู้ โดยกล่าวว่า “ชั่วโมงแห่งอิสรภาพของคุณใกล้เข้ามาแล้ว”
“เมื่อเราทำเสร็จแล้ว จงเข้ายึดอำนาจรัฐบาลของคุณ มันจะเป็นของคุณ” ทรัมป์ กล่าว “นี่อาจเป็นโอกาสเดียวของคุณในรอบหลายชั่วอายุคน”
ทรัมป์ ยังฝากถึงสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านให้ "วางอาวุธ" โดยสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับการยกเว้นโทษ หรือไม่อีกทางเลือกหนึ่งตามที่ ทรัมป์ กล่าวคือ “ความตายอย่างแน่นอน”
แหล่งข่าวเผยว่า อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านไม่ได้อยู่ในกรุงเตหะราน และถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสงครามทางอากาศ 12 วันในเดือน มิ.ย. ปีที่แล้วระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และคำเตือนซ้ำๆ ของสหรัฐฯ และอิสราเอลว่า พวกเขาจะโจมตีอีกครั้งหากอิหร่านยังคงเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไป
“รัฐอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อน เพื่อกำจัดภัยคุกคามต่อรัฐอิสราเอล” อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐยิว ระบุ
อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน (Ramadan) เดือนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงพลบค่ำ และการเกิดขึ้นก่อนวันหยุดสำคัญของชาวยิวคือเทศกาลปูริม (Purim) ซึ่งเป็นการระลึกถึงการช่วยชีวิตชาวยิวจากการถูกทำลายล้างในเปอร์เซียโบราณ และจะเริ่มต้นในวันจันทร์ (2)
เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลยอมรับวาา ปฏิบัติการนี้ได้วางแผนร่วมกันกับวอชิงตันมา "หลายเดือนแล้ว" และกำหนดวันโจมตีไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน
สื่ออิหร่านรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ (28) และมีเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วอิสราเอลเวลาประมาณ 08:15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งกองทัพกล่าวว่าเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ของการโจมตีด้วยขีปนาวุธ
กองทัพอิสราเอลได้ประกาศปิดโรงเรียนและสถานที่ทำงาน ยกเว้นภาคส่วนที่จำเป็น และห้ามใช้พื้นที่ทางอากาศสาธารณะ อิสราเอลยังปิดน่านฟ้าสำหรับเที่ยวบินพลเรือน และหน่วยงานสนามบินขอให้ประชาชนอย่าเดินทางไปยังสนามบินใดๆ ของประเทศ
สหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มการเจรจาอีกครั้งในเดือน ก.พ. เพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษผ่านทางการทูต และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากการเผชิญหน้าทางทหารที่อาจทำลายความมั่นคงในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยืนยันว่า ข้อตกลงใดๆ ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะต้องรวมถึงการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ของเตหะรานทั้งหมด ไม่ใช่แค่หยุดกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และได้พยายามล็อบบี้วอชิงตันให้รวมข้อจำกัดเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านไว้ในการเจรจาด้วย
รัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แต่ปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงประเด็นนี้กับขีปนาวุธ
เตหะรานยังประกาศจะป้องกันตนเองจากการโจมตีใดๆ และเตือนประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ ว่า ฐานทัพอเมริกันเหล่านั้นอาจตกเป็นเป้าหมายหากวอชิงตันโจมตีอิหร่าน
ที่มา: รอยเตอร์