เอาแล้ว! อิสราเอล-สหรัฐฯ เปิดฉากชิงโจมตีอิหร่านก่อน "ทรัมป์" อ้างเพื่อปกป้องอเมริกัน-ขจัดภัยคุกคามที่ใกล้เข้า

อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเล่นงานอิหร่านก่อน ในวันเสาร์(28ก.พ.) ตามมาติดๆด้วยสหรัฐฯ ผลักให้ตะวันออกกลางเข้าสู่เผชิญหน้ารอบใหม่ และบ่อนทอนความหวังเกี่ยวกับการหาทางออกด้านการทูต ต่อข้อพิพาทนิวเคลียร์ระหว่างเตหะรานกับตะวันตกที่มีมาอย่างยาวนาน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯกำลังดำเนินปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่านเช่นกัน ในขณะที่แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน ไม่ได้อยู่ในเตหะรานและถูกย้ายไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ที่มีการคุ้มกันอย่างหนาแน่น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯบอกกับรอยเตอร์ว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอเมริกา เป็นการลงมือทั้งทางอากาศและทางทะเล ส่วนซีเอ็นเอ็น อ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอีกคน ยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีของวอชิงตันที่เล่นงานอิหร่าน มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางทหาร
ประธาาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมายืนยันในเวลาต่อมาในวันเสาร์(28ก.พ.) ว่าสหรัฐฯเริ่ม "ปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่" ในอิหร่านแล้ว "เป้าหมายของเราคือปกป้องประชาชนชาวอเมริกา ด้วยการกำจัดภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ จากระบอบอิหร่าน" ทรัมป์กล่าวในวิดีโอที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์
การโจมตีมีขึ้นหลังจากอิราเอลกับอิหร่านเคยสู้รบในสงครามทางอากาศ 12 วันเมื่อเดือนมิถุนายน และมันเกิดขึ้นตามหลังสหรัฐฯและอิสราเอลส่งเสียงเตือนซ้ำๆว่าพวกเขาจะโจมตีอีกรอบ ถ้าอิหร่านยังคงเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
"อิสราเอลเปิดฉากชิงโจมตีอิหร่านก่อน เพื่อปลดเปลื้องภัยคุกคามที่มีต่ออิสราเอล" อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่กลาโหมอีกคน บอกว่าปฏิบัติการนี้เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านานหลายเดือนแล้ว ภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ และได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับวันเวลาของการโจมตีตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อน
ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) ตามรายงานของสื่อมวลชนอิหร่าน ขณะเดียวกันเสียงไซเรนก็ดังระงมทั่วอิสราเอลตอน 8.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในสิ่งที่กองทัพบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนเชิงรุกเตรียมพร้อมประชาชน สำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีขีปนาวุธพุ่งเข้ามา ในกรณีที่อิหร่านโจมตีแก้แค้น
กองทัพอิสราเอลแถลงปิดโรงเรียนและสถานที่ทำงาน ยกเว้นภาคส่วนที่มีความจำเป็นจริงและ และแบนชั้นบรรยากาศที่เปิดให้เครื่องบินพลเรือนและอากาศยานทั่วไปสามารถบินผ่านได้ หมายถึงปิดน่านฟ้าไม่ให้เที่ยวบินพลเรือนบินผ่าน ขณะที่การท่าอากาศยานต่างๆ แนะนำประชาชนอย่าเดินทางไปยังสนามบินต่างๆของประเทศ
(ที่มา:รอยเตอร์)