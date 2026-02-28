เครื่องบินขนธนบัตรโบลิเวียโหม่งโลกดับ 15 ศพ-เจ็บอื้อ ชาวบ้านแห่วิ่ง 'เก็บเงิน'

เกิดเหตุเครื่องบินลำเลียง C-130 เฮอร์คิวลิส ของกองทัพอากาศโบลิเวีย ซึ่งบรรทุกธนบัตรใหม่มาจากธนาคารกลางของประเทศ ประสบอุบัติเหตุตกกลางถนนที่มีคนพลุกพล่านท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 30 ราย เมื่อเย็นวันศุกร์ (27 ก.พ.) ที่เมืองเอลอัลโต ใกล้กับกรุงลาปาซ เมืองหลวงของโบลิเวีย
ทางการท้องถิ่นระบุว่า เครื่องบินทหารลำดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองซานตาครูซ และประสบอุบัติเหตุหลังจากลงจอดและไถลออกนอกรันเวย์ไปยังถนนใกล้เคียง
ภาพจากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพความวุ่นวายของผู้คนจำนวนมากที่แห่กันไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บธนบัตรที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุ จนทางการท้องถิ่นต้องใช้สายฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาเพื่อกันผู้คนออกไป
ธนาคารกลางของโบลิเวียมีกำหนดจะแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวในช่วงเย็นวันศุกร์ (27)
สายการบินแห่งชาติโบลิเวียนา เด อาวิอาซิออน ระบุในคำแถลงว่า สนามบินนานาชาติเอลอัลโตถูกปิดชั่วคราวหลังเกิดอุบัติเหตุ และยืนยันว่า เครื่องบินที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุไม่ได้เป็นของสายการบิน
คลิปวิดีโอที่ออกอากาศทางสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า ตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่นเดียวกับยานพาหนะหลายคันบนถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
ที่มา: รอยเตอร์