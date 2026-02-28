xs
ว่าที่นายหญิง! 'คิม จูแอ' ลูกสาวผู้นำเกาหลีเหนือโชว์สกิลเล็ง 'ปืนไรเฟิลซุ่มยิง' รุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้มอบปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่นใหม่เป็นของขวัญเชิงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่พรรคและทหาร โดยเรียกปืนเหล่านี้ว่า "อาวุธที่ยอดเยี่ยม" และเป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจของเขา

สำนักข่าว KCNA รายงานวันนี้ (28 กพ.พ.) ว่า คิม ได้พบกับผู้นำและผู้บัญชาการระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวันศุกร์ (27) และมอบปืนไรเฟิลรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

ผู้นำ คิม กล่าวว่า "ดังที่ได้ประกาศไปแล้ว ปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่นใหม่นี้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศของเราพัฒนาและผลิตขึ้น เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมจริงๆ"

ของขวัญเหล่านี้มอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ของพรรคแรงงาน

ผู้รับของขวัญรวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการทหารกลางของพรรค ผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพประชาชนเกาหลีและหน่วยรักษาการ ตลอดจน คิม โยจอง น้องสาวของผู้นำคิม ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการกรมกิจการทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคแรงงาน

จากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA แสดงให้เห็น คิม จูแอ ลูกสาววัยรุ่นของคิม จองอึน เข้าร่วมพิธีมอบของขวัญ และทดลองเล็งปืนไรเฟิลที่สนามยิงปืนด้วย

จูแอ เริ่มมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ ในสื่อของรัฐ โดยติดตามบิดาของเธอไปให้คำแนะนำภาคสนาม รวมถึงการตรวจสอบโครงการอาวุธ ท่ามกลางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าเธอกำลังถูกวางตัวให้เป็นผู้นำรุ่นที่ 4 ของประเทศ

หน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ (NIS) เชื่อว่าบทบาทในที่สาธารณะบ่งชี้ว่า คิม จูแอ เริ่มมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้นำอันดับ 2 โดยพฤตินัย

KCNA ยังเผยแพร่ภาพถ่ายของ คิม โยจอง ถือปืนไรเฟิลอยู่ข้างๆ ฮยอน ซงวอล ผู้ช่วยของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสนิทสนมกับภรรยาของเขา

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 9 ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งกินเวลาหนึ่งสัปดาห์ปิดฉากลงด้วยพิธีสวนสนามกองทัพ

ที่มา: รอยเตอร์








