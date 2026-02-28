'ทรัมป์' สั่งหน่วยงานรัฐหยุดใช้เทคโนโลยี Anthropic อ้างเป็น 'ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (27 ก.พ.) ว่า ตนได้สั่งการให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยุติการทำงานร่วมกับบริษัท Anthropic และกระทรวงกลาโหมจะประกาศให้บริษัทสตาร์ทอัปแห่งนี้เป็นความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน (supply-chain risk) ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ ภายหลังการเผชิญหน้ากันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเทคโนโลยี
ทรัมป์ แถลงเพิ่มเติมว่า กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆ จะทยอยยกเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในระยะเวลา 6 เดือน และหาก Anthropic ไม่ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่าน ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะใช้ "อำนาจเต็มของประธานาธิบดีเพื่อบังคับให้พวกเขาปฏิบัติตาม โดยจะมีผลกระทบทางแพ่งและอาญาอย่างร้ายแรงตามมา"
โฆษกของ Anthropic ซึ่งได้รับสัญญาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มูลค่าสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ออกมาตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน
การถูกประกาศให้เป็นความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พีท เฮกเซธ หมายความว่า บรรดาผู้รับเหมาอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้งาน AI ของ Anthropic ในการทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายหมื่นราย รวมถึงบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายแห่ง
โดยปกติแล้ว การกำหนดสถานะดังกล่าวจะสงวนไว้สำหรับซัพพลายเออร์จากประเทศที่เป็นศัตรู ตัวอย่างเช่น การกำจัดบริษัทเทคโนโลยีจีนยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ย (Huawei) ออกจากห่วงโซ่อุปทานของเพนตากอน โดยตั้งแต่ปี 2017 สหรัฐฯ ได้จำกัดการใช้งานอุปกรณ์ของหัวเว่ยในกระทรวงกลาโหม ห้ามหน่วยงานของรัฐบาลกลางซื้อเทคโนโลยีของหัวเว่ย และระงับเงินช่วยเหลือและเงินกู้ของรัฐบาลกลางสำหรับอุปกรณ์ของหัวเว่ย
ทั้งนี้ Anthropic อาจยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการกำหนดสถานะดังกล่าว ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อธุรกิจของบริษัทกับรัฐบาล และอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับภาคเอกชน ตามคำกล่าวของ แฟรงคลิน เทอร์เนอร์ ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาของรัฐบาล
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำหนดเส้นตายวันศุกร์ (27) เพื่อยุติข้อพิพาทที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับบริษัท Anthropic ในซานฟรานซิสโก เกี่ยวกับวิธีการที่กองทัพสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสงครามได้
Anthropic ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AI ได้เร่งแข่งขันอย่างดุเดือดเพื่อขายเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับภาคธุรกิจและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความมั่นคงของชาติ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ที่มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งล่าสุดบริษัทระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO
ในขณะเดียวกัน การต่อสู้เรื่องขอบเขตทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดความกังวลว่ากระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ แต่มองข้ามข้อจำกัดอื่น ๆ เมื่อนำ AI ไปใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ โดยอาจไม่คำนึงถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือจริยธรรมที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องการ
Anthropic ได้ขอการรับประกันว่า AI ของตนจะไม่ถูกนำไปใช้กับอาวุธที่ทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ หรือสำหรับการสอดแนมภายในประเทศในวงกว้าง ซึ่งเป็นการใช้งานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันว่า "ไม่มีความสนใจ"
Anthropic เป็นห้องปฏิบัติการ AI แนวหน้าแห่งแรกที่นำแบบจำลองของตนไปใช้บนเครือข่ายลับผ่านผู้ให้บริการคลาวด์ Amazon.com และเป็นแห่งแรกที่สร้างแบบจำลองที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าด้านความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่ทางบริษัทระบุ
ผลิตภัณฑ์ Claude ของบริษัทถูกนำไปใช้งานทั้งในหน่วยงานข่าวกรองและกองทัพสหรัฐฯ
มาร์ค วอร์เนอร์ วุฒิสมาชิกเดโมแครตและรองประธานคณะกรรมการคัดเลือกด้านข่าวกรอง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของ ทรัมป์
"คำสั่งของประธานาธิบดีให้หยุดการใช้บริษัท AI ชั้นนำของอเมริกาในรัฐบาลกลาง ควบคู่ไปกับวาทกรรมที่ปลุกปั่นโจมตีบริษัทนั้น ทำให้เกิดความกังวลอย่างร้ายแรงว่า การตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ หรือมุมมองทางการเมืองกันแน่"
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เคยเกิดข้อพิพาทกับบริษัทเทคโนโลยีหลายครั้งหลายครานับตั้งแต่ปี 2018 เมื่อพนักงานของ Google ในเครือ Alphabet ประท้วงการใช้ AI ของบริษัทในการวิเคราะห์ภาพจากโดรนของเพนตากอน ก่อนที่ความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้น และกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ รวมถึง Amazon และ Microsoft ต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงธุรกิจด้านการป้องกันประเทศ ขณะที่ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ทรัมป์ เมื่อปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม "หุ่นยนต์สังหาร" (killer robots) ในเชิงทฤษฎียังคงเป็นเรื่องที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและเทคโนโลยีให้ความสำคัญ ในขณะเดียวกันยูเครนและฉนวนกาซาได้กลายเป็นสมรภูมิที่มีการนำระบบอัตโนมัติไปใช้ในสนามรบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา: รอยเตอร์