กองทัพปากีสถานทิ้งบอมบ์ 'คาบูล' พร้อมเมืองใหญ่ทั่วอัฟกานิสถาน ลั่นทำ 'สงครามเปิดเผย' หลังความขัดแย้งคุกรุ่นมานานหลายเดือน

กองทัพปากีสถานได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในเมืองใหญ่ๆ ของอัฟกานิสถานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (26 ก.พ.) ตามคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่อิสลามาบัดและรัฐบาลตอลิบาน ซึ่งถือเป็นการสู้รบข้ามพรมแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังความตึงเครียดและการปะทะกันระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านดำเนินมาหลายเดือน
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงในปากีสถานระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินต่อฐานที่มั่น กองบัญชาการ และคลังกระสุนของกลุ่มตอลิบานในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดน
ทั้งสองฝ่ายรายงานความสูญเสียอย่างหนัก โดยมีตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งทางรอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ
ควาจา มูฮัมหมัด อาซิฟ รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถาน กล่าวยืนยันวันนี้ (27) ว่า ประเทศกำลังอยู่ระหว่างทำ "สงครามอย่างเปิดเผย" กับอัฟกานิสถาน โดยประกาศว่าความอดทนของอิสลามาบัดหมดลงแล้ว เนื่องจากความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในชั่วข้ามคืน โดยทั้งสองฝ่ายต่างรายงานความสูญเสียอย่างหนัก
"ความอดทนของเราหมดลงแล้ว ตอนนี้มันคือสงครามเปิดเผยระหว่างเรากับคุณ (อัฟกานิสถาน)" เขากล่าว
การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในรอบหลายเดือน คุกคามข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางตามแนวชายแดนยาว 2,600 กิโลเมตร และโหมกระพือข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานเกี่ยวกับคำกล่าวหาของฝ่ายอิสลามาบัดที่ว่า คาบูลให้ที่พักพิงแก่กลุ่มติดอาวุธ เตห์รีค-อี-ตอลิบาน ปากีสถาน (TTP) ซึ่งรัฐบาลตอลิบานยืนกรานปฏิเสธ
ซาบิฮุลเลาะห์ มูจาฮิด โฆษกกลุ่มตอลิบาน กล่าวว่า กองกำลังปากีสถานได้ทำการโจมตีทางอากาศในบางส่วนของกรุงคาบูล เมืองกันดาฮาร์ และเมืองปักเตีย
ด้าน โมชาร์ราฟ ไซดี โฆษกรัฐบาลปากีสถาน โพสต์ข้อความบน X ว่า "การตอบโต้ของปากีสถานต่อเป้าหมายในอัฟกานิสถานยังคงดำเนินต่อไป" และย้ำว่า นี่คือการตอบสนองต่อ"การโจมตีที่ปราศจากการยั่วยุของอัฟกานิสถาน"
ผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงคาบูลบอกกับรอยเตอร์ว่า ได้ยินเสียงไซเรนรถพยาบาลจำนวนมาก ตามมาด้วยเสียงระเบิดดังสนั่น
คลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของปากีสถานเผยแพร่แสดงให้เห็นแสงวาบในเวลากลางคืนจากการยิงตามแนวชายแดนและเสียงปืนใหญ่ และอีกคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นอาคารที่กำลังลุกไหม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มตอลิบานในเมืองปักเตีย
ไซดี กล่าวว่า นักรบตอลิบานอัฟกานิสถานเสียชีวิตแล้ว 133 คน บาดเจ็บมากกว่า 200 คน โดยปากีสถานได้ทำลายฐานที่มั่นไป 27 แห่ง และยึดครองได้ 9 แห่ง
ด้าน มูจาฮิด ออกมาแถลงข้อมูลโต้กลับว่า ทหารปากีสถานเสียชีวิต 55 นาย และตอลิบานยึดฐานที่มั่นได้ 19 แห่ง ขณะที่นักรบตอลิบานเสียชีวิตเพียง 8 นาย บาดเจ็บ 11 นาย และพลเรือนได้รับบาดเจ็บ 13 คน ในจังหวัดนันการ์ฮาร์
การปะทะกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของปากีสถานเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งอิสลามาบัดระบุว่าเป็นการโจมตีค่ายของกลุ่มติดอาวุธ TTP และกลุ่มรัฐอิสลาม(IS) ในอัฟกานิสถานตะวันออก
คาบูลปฏิเสธว่าไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มติดอาวุธปฏิบัติการจากดินแดนของตน และได้เตือนว่าจะตอบโต้การกระทำของปากีสถาน
การสู้รบเริ่มปะทุขึ้นตามแนวชายแดนในคืนวันพฤหัสบดี (26) หลังจากที่ตอลิบานเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของปากีสถาน ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นการตอบโต้ และทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างว่าสามารถทำลายฐานที่มั่นชายแดนของอีกฝ่ายในการปะทะครั้งนั้น
ที่มา: รอยเตอร์