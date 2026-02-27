สหรัฐฯ จับกุม 'อดีตนักบิน F-35' ตั้งข้อหาสมคบคิดฝึกนักบินให้ 'กองทัพจีน'

สหรัฐฯ ได้จับกุมและตั้งข้อหาอดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในข้อหาฝึกอบรมให้กองทัพจีน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของปักกิ่งในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย โดยการดึงเอาความลับจากสหรัฐฯ ไปใช้
เจอรัลด์ เอ็ดดี บราวน์ จูเนียร์ (Gerald Eddie Brown Jr.) อดีตครูฝึกนักบินเครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II ซึ่งเคยบังคับบัญชาหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบระบบส่งอาวุธนิวเคลียร์ ถูกจับกุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26 ก.พ.) ในเมืองเจฟเฟอร์สันวิลล์ รัฐอินเดียนา และถูกตั้งข้อหา "ให้และสมรู้ร่วมคิดในการให้" บริการด้านการป้องกันประเทศแก่นักบินทหารจีน ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ตั้งแต่ประมาณเดือน ส.ค. ปี 2023 บราวน์เริ่มเจรจาเงื่อนไขสัญญาของเขาในการฝึกอบรมนักบินกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนกับ ซู บิน (Su Bin) พลเมืองจีนที่ถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในเรือนจำสหรัฐฯ เมื่อปี 2016 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการแฮกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโบอิ้ง และผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศรายใหญ่อื่นๆ ของสหรัฐฯ
กระทรวงเผยว่า บราวน์ วัย 65 ปี เดินทางไปจีนในเดือน ธ.ค. ปี 2023 และพำนักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกลับมาสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ.
โรมัน โรซาฟสกี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองและจารกรรมของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) กล่าวว่า บราวน์ "ทรยศต่อประเทศของตน โดยการฝึกนักบินชาวจีนให้ต่อสู้กับผู้ที่เขาสาบานว่าจะปกป้อง"
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างการเยือนจีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พยายามลดความตึงเครียดในสงครามการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจคู่ปรับ
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้า คือการแข่งขันทางทหารและเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าเป็นรูปแบบใหม่ของสงครามเย็น
สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรได้เตือนว่า จีนกำลังสรรหาบุคลากรทางทหารของชาติตะวันตก ทั้งที่ยังประจำการและที่เกษียณแล้ว รวมถึงนักบินหลายสิบคน เพื่อฝึกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ให้สามารถรับมือกับยุทธวิธีทางอากาศของชาติตะวันตก โดยมักล่อลวงพวกเขาด้วยสัญญาจ้างงานที่ให้ผลตอบแทนสูง และโอกาสในการบินเครื่องบินรบจีนที่ทันสมัย
ในปี 2023 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบริษัทมากกว่าสิบแห่งในจีน เคนยา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรทางทหารจากชาติตะวันตกเพื่อฝึกอบรมการบินให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
ที่มา: รอยเตอร์