สื่อเขมรได้ทีเย้ย!'เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์'จะยุติกิจการในกัมพูชา อ้างเป็นผลจากกระแสบอยคอตต์สินค้าไทย

สื่อกัมพูชารายงาน "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา" บริษัทลูกของบริษัทโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งของไทย ประกาศจะยุติกิจการในกัมพูชา หลังอยู่ในตลาดแห่งนี้มานาน 12 ปี ท่ามกลางกระแสบอยคอตต์สินค้าไทย อันเนื่องจากความขัดแย้งด้านชายแดน
เว็บไซต์ข่าวคิริโพสต์ รายงานอ้างเฟซบุ๊กของ "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา" โพสต์ข้อความบอกลาลูกค้า ชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่เรียกว่า "ความไว้วางใจและความรัก" ที่มีต่อบริษัท
"เราขอบคุณเป็นอย่างสูง ทุกๆคนที่สนับสนุนเราตลอดเส้นทางนี้" ถ้อยแถลงระบุ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา เครือข่ายโรงภาพยนตร์กัมพูชา บริหารงานโดยบริษัทจำกัด เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็กซ์ (กัมพูชา) ภายใต้ความเป็นของเจ้าของและบริหารจัดการโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ของไทย
รายงานของคิริโพสต์ระบุว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เป็นบริษัทธุรกิจบันเทิงและโรงภาพยนตร์ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ บริษัทแห่งนี้เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุดในไทย และมีปฏิบัติการอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คิริโพสต์ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทำให้พวกเขาเป็นแบรนด์และงานบริการล่าสุดของไทย ที่ต้องปิดกิจการในกัมพูชา ท่ามกลางระลอกคลื่นการบอยคอตต์สินค้าไทยโดยชาวกัมพูชา ผลจากความขัดแย้งตามแนวชายแดน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 1 ทศวรรษ มอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ระดับพรีเมียม ในหลายพื้นที่ของกัมพูชา ในนั้นรวมถึง 4 แห่งในพนมเปญ โดย 3 ในนั้น อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึง AEON Mall และ Soriya Mall
นอกจากนี้แล้ว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังมีโรงภาพยนตร์อีก 2 แห่งในเสียมราฐและเมืองปอยเปต ซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนติดกับไทย
(ที่มา:คิริโพสต์)