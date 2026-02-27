กลัวเป็นเหมือนกัน!สะพัดสหรัฐฯถอนเรือทุกลำพ้นฐานทัพในบาห์เรน กังวลตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่าน

ภาพถ่ายดาวเทียมพบกองทัพเรือสหรัฐฯได้ถอนเรือทุกลำออกจากฐานทัพในบาห์เรน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความกังวลอาจตกเป็นเป้าแก้แค้นของอิหร่าน ในกรณีที่สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
รายงานของสำนักข่าวเอพีระบุ ความเคลื่อนไหวนี้ มีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ากองบัญชาการของกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ อาจตกเป็นเป้าหมายโจมตีของอิหร่าน หากว่าความขัดแย้งปะทุขึ้น
กองทัพเรือสหรัฐฯเคยใช้มาตรการแบบเดียวกันนี้เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งมันตามมาด้วยปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน
เวลานี้กองทัพอิสราเอลประเมินว่าสหรัฐฯอยู่ในจุดที่ "ไม่มีทางหันหลังกลับ" ในแง่ความเป็นไปได้ของการโจมตี และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งทางทหารและทางการเมือง จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่วงเวลาใกล้ๆเท่านั้น ก่อนสหรัฐฯจะลงมือโจมตีใดๆ
สหรัฐฯกับอิหร่าน กลับมาเจรจากันรอบใหม่ในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) ในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีโอมานเป็นคนกลาง อย่างไรก็ตามคำขู่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯยังคงอยู่ และอาจเป็นรูปธรรมได้ทุกเวลา
กองทัพอเมริกาเสริมกองกำลังเข้าประจำการทั่วตะวันออกกลางจำนวนมาก ในนั้นรวมถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบิน, ฝูงบินขับไล่ F-22 ที่ลงจอดในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, กองเรือพิฆาต และอากาศยาน EC-130H Compass Call ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธีล้ำสมัยที่สุด
อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เคยเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยอมรับว่า "โอกาสที่สหรัฐฯจะยังคงอดทนอดกลั้นจากการเปิดฉากโจมตี ลดน้อยถอยลงไปทุกชั่วโมง คำถามคือเมื่อไหร่การโจมตีครั้งแรกจะเกิดขึ้น พวกเขาจะใช้รูปแบบใด และการโจมตีจะมีขอบเขตแค่ไหน"
(ที่มา:มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์/เอพี)