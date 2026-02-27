ไม่ง้อเพื่อนบ้าน!กัมพูชาคุยโวแรงงานกลับจากไทย ได้งานทำแล้วกว่า 620,000คน

กัมพูชา ประสบความสำเร็จในการนำแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย เข้าสู่การจ้างงานภายในประเทศ แล้วราว 620,000 คน จากทั้งหมดกว่า 970,000 คน ในปี 2025 ตามคำรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น อ้างอิงกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา(MLVT)
รายงานของกระทรวงแรงงานระบุว่ามีแรงงานชาวกัมพูชามากกว่า 970,000 คน เดินทางกลับจากไทยเมื่อปีที่แล้ว ในนั้นมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยถึง 420,000 คน กระตุ้นให้รัฐบาลต้องยกระดับมาตรการดึงกลับสู่ตลาดงานและโครงการจัดหางานทั่วประเทศ
เฮง ซอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา อ้างว่าในบรรดาแรงงานที่กลับจากไทยในปี 2025 ได้งานทำแล้ว 620,000 คน ซึ่งช่วยรองรับอุปสงค์แรงงานภายในประเทศ เขายกเครดิตให้กับความพยายามของพวกเจ้าหน้าที่ นายจ้างและพันธมิตรทั้งหลาย พร้อมเน้นย้ำว่าตลาดงานมีความยืดหยุ่น แม้เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในความไม่แน่นอน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา กล่าวว่า แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย ได้รับการจ้างงานภายในประเทศ แปรเปลี่ยนปัญหาความท้าทายจากการเคลื่อนย้ายของแรงงาน เป็นโอกาสสู่การรองรับกำลังแรงงานทั่วประเทศ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รายงานของขแมร์ไทม์รวระบุว่า เพื่อสนับสนุนการโยกย้ายกลับสู่ตลาดแรงงานท้องถิ่น ทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา นำระบบหนึ่งมาใช้อย่างครอบคลุ่ม ที่ประกอบด้วย การจับคู่ตำแหน่งงานว่าง, การฝึกอาชีพ และ ความช่วยเหลือทางสังคม
เฮง ซอร์ ระบุด้วยว่าจำนวนประชาชนที่มีงานทำ แตะระดับ 10.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากราวๆ 800,000 คนในปี 2024 ในนั้น 2.8 ล้านคน เป็นคนงานภาคการเกษตร, ภาคอุตสาหกรรม 3 ล้านคน และภาคบริการ 4.9 ล้านคน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/เคพีที)