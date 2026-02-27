น้ำมันลงและทองทรงตัว จับตาเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน หุ้นมะกันปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) และทองคำทรงตัวในกรอบแคบๆ นักลงทุนจับตาดูความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ตามแรงเทขายกลุ่มเทคโนโลยี สืบเนื่องจากรายงานผลประกอบการที่ไม่น่าประทับใจนักของเอ็นวิเดีย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 21 เซนต์ ปิดที่ 65.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 10 เซนต์ ปิดที่ 70.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่านและสหรัฐฯกำลังเจรจากันทางอ้อมในเจนีวา เกี่ยวกับข้อพิพาททางนิวเคลียร์ที่มีมาช้านาน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งเสริมกำลังมหึมาเข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
พวกนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มองว่าการแกว่งตัวไปมาของราคาน้ำมันดิบ มีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการรอบๆการเจรจา โดย อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเรด คุชเนอร์ 2 ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ หยุดพักการประชุมชั่วคราวและจะกลับมาเจรจาอีกครั้งหลังจากนี้
ราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบๆในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) นักลงทุนจับตาระมัดระวัง ก่อนการเจรจานิวเคลียร์ทางอ้อมรอบ 3 ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ด้วยความหวังว่าจะมีสัญญาณใดๆที่จะช่วยคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 0.6% ปิดที่ 5,194.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) หนึ่งวันหลังจากเอ็นวิเดีย ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ รายงานผลประกอบการไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ ความเคลื่อนไหวที่ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่เคยเป็นตัวขับเคลื่อนวอลล์สตรีทในช่วงไม่นานที่ผ่านมา
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 17.05 จุด (0.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,499.20 เอสแอนด์พี ลดลง 37.27 จุด (0.54 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,908.86 จุด แนสแดค ลดลง 273.69 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,878.38 จุด
รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของเอ็นวิเดีย ที่เผยแพร่หลังปิดตลาดเมื่อวันพุธ(25ก.พ.) ดีกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่้สุดในโลกแห่งนี้ ต้องต่อสู้กับปัญหาความยากลำบากกว่าเดิมเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการเติบโตของรายได้ชะลอตัว ตัวเลขที่ฉุดให้หุ้นของเอ็นวิเดีย ดิ่งลงถึง 4.9%
(ที่มา:รอยเตอร์)