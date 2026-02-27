ศาลฮ่องกงพิพากษา “จิมมี ไหล่” ชนะอุทธรณ์คดีฉ้อโกงละเมิดสัญญาเช่าพื้นที่ออฟฟิศ แต่ส่งพ่อนักเคลื่อนไหว “แอนนา กว็อก” จำคุก 8 เดือนฐานแอบปิดกรมธรรม์การศึกษาที่เปิดให้ลูกสาวตั้งแต่เด็ก

เอเจนซีส์ – ศาลอุทธรณ์ฮ่องกงวันพฤหัสบดี(26 ก.พ)สั่งกับคำพิพากษาอดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไล และจำเลยอีกคนที่ถูกกล่าวหาแอบให้เช่าพื้นที่สำนักงานอย่างผิดกฎหมายและโดนศาลชั้นต้นฮ่องกงพิพากษาว่ามีความผิดลงโทษสั่งจำคุกพร้อมปรับเป็นเงิน ขณะที่ในวันเดียวกันพ่อนักเคลื่อนไหว แอนนา กว็อก โดนสั่งลงโทษจำคุก 8 เดือนฐานแอบปิดกรมธรรม์การศึกษาที่เปิดให้ลูกสาวตั้งแต่เด็ก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(26 ก.พ)ว่า อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง จิมมี ไล ชนะคดีฉ้อโกงปี 2022 ในศาลชั้นอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาสั่งกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นถือเป็นชัยชนะที่น้อยครั้งจะเกิดขึ้น
แต่ทว่าไหล่วัย 78 ปียังคงอยู่ในเรือนจำ ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนเขาโดนสั่งลงโทษจำคุก 20 ปีในเรือนจำคดีสมคบคิดกองกำลังต่างชาติจากการพบปะนักการเมืองอเมริกัน เป็นการพิพากษาภายใต้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกง
ไหล่นั้นเป็นพลเมืองอังกฤษ เป็นผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปักกิ่งอย่างหนักและเป็นหนึ่งในแกนนำการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง เขาอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่ปี 2020
บีบีซีชี้ว่า บุตรสาวของเขา แคลร์ ไหล่ (Claire Lai)ที่ตั้งความหวังว่าผู้นำสหรัฐฯจะใช้โอกาสการเยือนปักกิ่งกดดันประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เพื่อให้ปล่อยตัวพ่อของเธอเป็นอิสระและได้รับคำเชิญเป็นแขกของประธานรัฐสภาคองเกรสสหรัฐฯให้เข้าร่วมการประชุมการแถลงนโยบายรัฐของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้ กล่าววิจารณ์ถึงคำพิพากษาที่ออกมาในวันพฤหัสบดี(26)ว่า ไม่มีอะไรใหม่นอกจากเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจากเจ้าหน้าที่ฮ่องกงเท่านั้น
“ไม่มีใครสมควรที่จะหลงเชื่อคิดไปว่า..มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น” บุตรสาวอดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีให้สัมภาษณ์กับบีบีซีของอังกฤษ
และเสริมว่า “หลักความเป็นนิติรัฐล้มเหลวที่นั่น และพ่อของดิฉันยังคงถูกจำคุกอย่างไม่ยุติธรรมและจะยังคงอยู่ไปนานอีกเกือบ 20 ปีจนกว่าจะมีมาตรการเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นเพื่อปล่อยตัวให้เขาเป็นอิสระ”
ทั้งนี้การตัดสินกลับคำพิพากษาคดีฉ้อโกงเกิดขึ้นเมื่ออัยการฮ่องกงชี้ว่า บริษัทที่ปรึกษาที่ไหล่ควบคุมนั้นใช้พื้นที่สำนักงานที่บริษัทสื่อของเขาเช่าเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ์ อดีตเจ้าของแอปเปิลเดลถูกจำคุก 5 ปี 9 เดือนในเรือนจำเมื่อปี 2022 หลังโดนศาลชั้นต้นฮ่องกงพิพากษาว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกง 2 ข้อหา
ในเวลานั้นศาลชั้นต้นฮ่องกงยังพบว่าเขาและจำเลยร่วม Wong Wai-keung ได้ซ่อนเร้นว่าบริษัทใช้พื้นที่และละเมิดข้อตกลงสัญญาเช่า กล่าวว่าเขาใช้องค์กรสื่อเพื่อบังหน้า พร้อมกันยังสั่งปรับจิมมี ไหล่เป็นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง( 257,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
แต่ทว่าในศาลชอุทธรณ์ได้ชี้ไปว่า การดำเนินคดีล้มเหลวในการพิสูจน์นอกเหนือจากความสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิด
ในการพิพากษาวันพฤหัสบดี(26)จำเลยทั้งไหล่และจำเลยร่วมไม่ได้มาปรากฎตัวต่อหน้าศาล
เดอะการ์เดียนรายงานว่า และในวันเดียวกัน(26) ศาลฮ่องกงพิพากษาตามกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง สั่งลงจำโทษ กว็อก ยิน-ซาง (Kwok Yin-sang) พ่อนักเคลื่อนไหว แอนนา กว็อก ให้จำคุก 8 เดือนฐานแอบปิดกรมธรรม์การศึกษาที่เปิดให้ลูกสาวตั้งแต่อายุเกือบ 2 ปีและพยายามถอนเงิน 88,609 ดอลลาร์ฮ่องกง (11,342 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ออกไป
เดอะการ์เดียนเคยรายงานก่อนหน้าว่า ในระหว่างที่พ่อของนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงโดนจับกุม เขาพูดออกมาว่า “ผมรู้ว่าลูกสาวผมเป็นที่ต้องการตัวของสำนักงานความมั่นคง ผมเป็นคนจ่ายค่าประกันในสัญญานี้ แต่นับตั้งแต่เธอไม่ได้อาศัยอยู่ในฮ่องกงอีกต่อไป ผมแค่ปิดมัน”
นักเคลื่อนไหวหญิง แอนนา กว็อก (Anna Kwok) ปัจจุบันอาศัยในสหรัฐฯและเป็นผู้อำนวยการองค์กร Hong Kong Democracy Council
เมื่อปี 2023 เจ้าหน้าที่ได้เสนอเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง( 127,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมและภายหลังสั่งห้ามไม่ให้ใครก็ตามจัดการด้านการเงินเพื่อเธอ ที่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างครั้งใหญ่ของปักกิ่งหลังกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปี 2019
นักเคลื่อนไหวหญิงได้แสดงความเห็นกับรอยเตอร์ก่อนที่จะมีการพิพากษาโทษออกมาว่า เธอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างที่สุดที่รัฐบาลฮ่องกงพยายามตามล่าพ่อของเธอ นอกจากพ่อของเธอแล้วพบว่า เป็นที่น่าประหลาดที่พี่ชายของแอนนา กว็อกนั้นถูกจับในความผิดเดียวกันแต่เขาได้ประกันตัวออกไป