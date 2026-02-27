ฮือฮา! “โมดี” เยือน “อิสราเอล” กระชับแน่นด้านการค้า-การป้องกันประเทศ พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่ “เนทันยาฮู” ต่อต้านก่อการร้าย เล็งพัฒนาเส้นทางน้ำ-บกเชื่อมอินเดียเข้า "ไฮฟา" ทะลุยุโรป

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี วันพฤหัสบดี(26 ก.พ) ระหว่างการเยือนอิสราเอล 2 วันอย่างเป็นทางการประกาศ “โลกนี้ไม่มีที่สำหรับการก่อการร้าย” ประกาศพร้อมยืนเคียงข้างอิสราเอลต่อสู้ กระชับความสัมพันธ์แน่นระหว่าง 2 ประเทศทั้งด้านการค้าและการป้องกันประเทศ และเตรียมพัฒนาเส้นทางการค้าคอร์ริดอทางทะเลและทางบกเพื่อเชื่่อมอินเดียเข้าสู่ "ไฮฟา" และเปิดประตูสู่ยุโรป
เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(26 ก.พ)ว่า นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี แถลงวันนี้(26)ว่า อินเดียและอิสราเอลได้ปฎิญาณร่วมกันที่จะต่อสู้ก่อการร้าย “เคียงบ่าเคียงไหล่” ร่วมกันในขณะที่เขากำลังอยู่ในวันที่ 2 ของการเยือนอิสราเอลอย่างเป็นทางการที่มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ให้แนบแน่น
ทั้งนี้โมดีได้เคยเยือนอิสราเอลครั้งแรกในฐานะผู้นำแดนภารตะเมื่อปี 2017 และต่อมาในการเยือนครั้งหลังได้เดินทางไปเยือนรามัลลาห์ ( Ramallah) ในเขตเวสต์แบงก์ การเยือนครั้งล่าสุดนี้เรียกเสียงวิจารณ์อย่างมากในอินเดียโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านที่ออกมากดดันให้ผู้นำอินเดียแสดงความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตฉนวนกาซาที่มีการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาอิสราเอล
“อินเดียและอิสราเอลนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าจะไม่มีที่ยืนสำหรับการก่อการร้ายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด..พวกเราจะต่อต้านมันเคียงบ่าเคียงไหล่ พวกเราจะต่อต้านพวกมันในอนาคต” นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวระหว่างที่ยืนเคียงข้างผู้นำอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ที่เมืองเยรูซาเลม
และเสริมว่า “มนุษยชาติจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง” ในวันพุธ(25) นายกรัฐมนตรีอินเดียขึ้นกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอล ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าประเทศของเขายืนเคียงข้างอย่างหนักแน่นกับอิสราเอลหลังการบุกโจมตีข้ามแดนอย่างไม่คาดฝันจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค ปี 2023
อย่างไรก็ตาม เอเอฟพีชี้ว่า แกนนำพรรคฝ่ายค้านอินเดีย ปรียานกา คานธี ได้วิจารณ์การเยือนเทลอาวีฟของเขา
เธอโพสต์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียว่า เธอหวังว่านายกฯโมดีจะใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการสังหารชายและหญิงรวมเด็กจำนวนมากในกาซาระหว่างการขึ้นแถลงในรัฐสภาอิสราเอล
เอเอฟพีชี้ว่า ในคำแถลงของโมดีที่มีต่อบรรดาส.สอิสราเอล โมดีไม่ได้เอ่ยออกมาโดยตรงแต่กล่าวเพียงว่า อินเดียขอสนับสนุนต่อทุกความพยายามในการทำให้เกิดสันติภาพที่ยืนยาวและเสถียรภาพภูมิภาค
ผู้นำอินเดียยังได้กล่าวไปถึงความร่วมมือระหว่างอินเดียและอิสราเอลในอนาคตหลายด้านรวมด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
ในระหว่างการเยือนมีการประกาศความริเริ่มมากมายที่มีเป้าหมายไปที่การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทางเทคโนโลยี
นายกฯโมดีและนายกฯเนทันยาฮูได้กล่าวไปถึงความก้าวหน้าต่อข้อตกลงการค้าเสรีและการขยายการลงทุนและความเชื่อมโยงความก้าวหน้าทางนวัตรกรรมตั้งแต่จากเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ AI ไปจนถึงการบริการธุรกรรมการเงินดิจิทัล ที่สำคัญมีการนำระบบ UPI เข้าสู่ตลาดอิสราเอล
อ้างอิงจากเจแปนไทม์ส โมดีคาดที่จะบรรลุข้อตกลงการซื้อระบบอาวุธมิสไซล์อิสราเอลในระหว่างการเยือน อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่นิวเดลีที่รู้ในเรื่องนี้
นอกจากนี้อิสราเอลและอินเดียกำลังพัฒนาเส้นทางน้ำและทางบกที่จะเชื่อมอินเดียไปสู่ท่าเรือในไฮฟาและมุ่งหน้าสู่ยุโรป อ้างอิงจากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลภายในรัฐสภาเทลอาวีฟ