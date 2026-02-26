ช็อก! สื่ออังกฤษตีภาพ 'สตีเฟน ฮอว์กิง' อัจริยะฟิสิกส์ใน 'ไฟล์เอปสตีน' ยิ้มร่ากับสาว ๆ ในชุดบิกินี

วานนี้ (25 ก.พ. 69) เดอะเทเลกราฟของอังกฤษ เผยแพร่ภาพและรายงานระบุว่า ปรากฎภาพนักฟิสิกส์ผู้ล่วงลับขณะกำลังยิ้มแย้ม อยู่ท่ามกลางหญิงสาวสองรายในชุดบิกินีที่ถูกปิดบังใบหน้าบนเก้าอี้ชายหาด โดยภาพของ สตีเฟน ฮอว์กิง ดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อมูลการสืบสวนคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ฉาวโฉ่ หรือที่เรียกกันว่า "ไฟล์เอปสตีน" (Epstein files)
ในภาพดังกล่าว นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้ล่วงลับสวมเสื้อผ้าครบถ้วน นั่งยิ้มแย้มอยู่บนเก้าอี้ชายหาดขนาบข้างด้วยหญิงสาวสองราย ซึ่งใบหน้าของพวกเธอถูกปิดบังไว้ขณะที่ในมือของทุกคนถือเครื่องดื่มค็อกเทลอยู่ โดยทางเดอะเทเลกราฟเข้าใจว่า ภาพถ่ายนี้ถูกบันทึกไว้ระหว่างการประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน เซนต์โทมัส เมื่อปี 2549 ซึ่งเป็นงานที่ฮอว์กิงได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "จักรวาลวิทยาเชิงควอนตัม" (Quantum Cosmology)
ภาพนี้ถูกพบท่ามกลางเอกสารหลายล้านฉบับที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ปล่อยออกมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ฉาวโฉ่ และผู้ต้องหาในคดีกระทำความผิดทางเพศต่อเด็ก อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจกันว่า หญิงสาวทั้งสองคนในภาพคือผู้ดูแลที่ดูแลเขามาอย่างยาวนาน เนื่องจากฮอว์กิงซึ่งป่วยด้วยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neurone Disease - MND) ตั้งแต่อายุ 21 ปี ได้เสียชีวิตลงในปี 2561ขณะอายุได้ 76 ปี
สำหรับฮอว์กิง นักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21 และหนึ่งในบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลก ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารของเอปสตีนถึง 250 ครั้ง โดยเขาเคยปรากฏตัวในภาพถ่ายอื่น ๆ บนเกาะส่วนตัวของเอปสตีนมาก่อนแล้ว เช่น ภาพในงานบาร์บีคิวเมื่อเดือนมีนาคม 2549 รวมถึงการล่องเรือและทัวร์เรือดำน้ำร่วมกับหญิงสาวผมบลอนด์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยตัวตน โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า เอปสตีนเคยควักกระเป๋าเพื่อดัดแปลงเรือดำน้ำให้เหมาะสมกับฮอว์กิง ซึ่งไม่เคยลงไปสัมผัสโลกใต้น้ำมาก่อนเลยในชีวิต
ศ.ฮอว์กิงเป็น 1 ในนักวิทยาศาสตร์ 21 คนที่ได้ไปเยือน "ลิตเติล เซนต์ เจมส์" (Little Saint James) เกาะส่วนตัวของมหาเศรษฐีผู้ล่วงลับรายนี้ เพียง 5 เดือนก่อนที่เอปสตีนจะถูกตั้งข้อหาชักชวนเยาวชนเพื่อการค้าประเวณี
นอกจากนี้ ในไฟล์เอกสารยังปรากฏอีเมลที่เอปสตีนเขียนขึ้นเมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นการหารือถึงวิธีแก้ต่างข้อกล่าวหาของ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร (Virginia Giuffre) ที่ระบุว่า ฮอว์กิงเคยเข้าร่วมในการมั่วสุมทางเพศ กับเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจุฟเฟร ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในวัย 41 ปี อ้างมาโดยตลอดว่าเธอถูกล่อลวงโดยเอปสตีนเพื่อการค้ามนุษย์ และถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์ หรือ ออีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งฝ่ายหลังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและการกระทำผิดมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ข้อความในอีเมลดังกล่าวระบุว่า “คุณสามารถมอบรางวัลให้กับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัวของเวอร์จิเนียคนใดก็ได้ ที่ก้าวออกมาช่วยพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาของเธอนั้นเป็นความเท็จ ... ประเด็นที่หนักแน่นที่สุดคืองานเลี้ยงอาหารค่ำของคลินตัน และเวอร์ชันใหม่ในหมู่เกาะเวอร์จินที่อ้างว่า สตีเฟน ฮอว์กิง มีส่วนร่วมในการร่วมเพศหมู่กับผู้เยาว์”
ทำให้ กิสเลน แม็กซ์เวลล์ อดีตแฟนสาวของเอปสตีน ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่จากความเกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้ตอบกลับอีเมลดังกล่าวว่ามันเป็น “มันเป็นความคิดที่แย่มาก”
นอกจากนี้ ยังมีการรวมข้อมูลเบาะแสจากเอฟบีไอ (FBI) ที่ระบุว่าเอปสตีนและฮอว์กิงเคยไปเที่ยว “คลับเกย์ชายล้วน” ในปี 2554 ด้วย แม้ว่าข้ออ้างดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ก็ตาม
ฮอว์กิงยังเคยเดินทางไปเยือนเซนต์โทมัสในหมู่เกาะเวอร์จิน ในฐานะส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการในหัวข้อ “พลังงานของพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ใช่ศูนย์” (Energy of Empty Space That Isn’t Zero) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวบนเกาะ โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต้องจ่ายค่าห้องพักโรงแรมในราคาแพงระยังถึง 1,600 ดอลลาร์ต่อคืน (ประมาณ 5 หมื่นบาท) แต่ปรากฏว่าพวกเขายังได้รับการรับรองเป็นการส่วนตัวจากเอปสตีนบนเกาะใกล้เคียงของเขาด้วย
สำหรับ ความปรารถนาของเอปสตีนในการสร้างสายสัมพันธ์กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนั้นมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เพราะมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจำนวนมากปรากฏชื่ออยู่ในไฟล์เอปสตีน แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหล่านี้จะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดก็ตาม อย่างไรก็ตามเดอะเทเลกราฟกำลังพยายามติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับ ศ.สตีเฟน ฮอว์กิง เพื่อสอบถามความเห็นในประเด็นนี้อยู่เช่นกัน