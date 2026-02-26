หาข้ออ้างรุกราน!อิหร่านซัดทรัมป์'โกหกคำโต' ใส่ความซุ่มพัฒนาขีปนาวุธยิงไกลถึงอเมริกา

อิหร่านปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ากำลังเสาะแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ และกำลังพัฒนาขีปนาวุธศักยภาพยิงไกลถึงสหรัฐฯ ประณามความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ว่า "เป็นเท็จ" และชี้นำทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ทรัมป์ เน้นย้ำข้อเรียกร้องให้ เตหะราน รื้อถอนโครงการนิวเคลียร์และจำกัดศักยภาพขีปนาวุธ โดยระหว่างแถลงนโยบายประจำปีเมื่อวันอังคาร(24ก.พ.) ผู้นำสหรัฐฯรายนี้ กล่าวหา อิหร่าน อีกรอบ ว่ากำลังมีความทะเยอทะยานที่ชั่วร้าย และเตือนว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เตหะราน ครอบครองอาวุธปรมาณู
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ตอบโต้ในวันพุธ(25ก.พ.) โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ กล่าวหารัฐบาลสหรัฐฯและพวกผู้แสวงหาประโยชน์จากสงครามที่ห้อมล้อมรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบอิสราเอลผู้ฆ่าล้างผ่าพันธุ์ กำลังใช้กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อกับอิหร่าน
"พวกนักโกหกมืออาชีพนั้นเก่งในเรื่องสร้างภาพลวงตาแห่งความจริง" บากาอี ระบุ พร้อมอ้างคำพูดของ โจเซฟ โกเอ็บเบลส์ นักการเมืองนาซีและนักโฆษณาชวนเชื่อ ที่เคยกล่าวไว้ว่า "คำโกหกที่พูดซ้ำๆหลายครั้ง เรื่องนั้นจะกลายเป็นความจริง"
เขากล่าวต่อว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับขีปนาวุธของอิหร่านนั้น "การโกหกคำโตซ้ำแล้วซ้ำเล่า"
ระหว่างแถลงนโยบายประจำปี ทรัมป์ กล่าวอ้างว่า "อิหร่านได้พัฒนาขีปนาวุธที่สามารถคุกคามยุโรปและฐานทัพทั้งหลายของเราในต่างแดนขึ้นมาแล้ว" และ "กำลังดำเนินการสร้างขีปนาวุธที่สามารถพุ่งถึงสหรัฐฯเร็ววันนี้"
ทั้ง 2 ฝ่ายกำลังเตรียมการสำหรับเจรจาทางอ้อมรอบที่ 3 โดยมีโอมานเป็นคนกลาง ในเจนีวา ในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) ซึ่งมีรายงานคาดหมายว่า เตหะราน จะนำเสนอร่างข้อตกลงหนึ่งๆ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ กำหนดเส้นตาย 15 วัน ให้อิหร่านเห็นพ้องข้อตกลง เตือนว่าการเจรจาที่ล้มเหลวใดๆการโหมกระพือปฏิบัติการทางทหาร วอชิงตันส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 กอง และฝูงบินทิ้งระเบิดเพิ่มเติมเข้าไปยังตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ อเมริกา เคยปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน ในช่วงสงครามทางอากาศ 12 วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน เมื่อเดือนมิถุนายน 2025
อ้างอิงรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนัก ระบุว่าสหรัฐฯยังได้เคลื่อนย้ายเครื่องบินมากกว่า 150 ลำ ไปยังฐานทัพต่างๆในยุโรปและตะวันออกกลาง นับตั้งแต่การเจรจารอบ 2 ยุติลงโดยปราศจากการผ่าทางตันใดๆ
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยืนกรานว่าโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน เป็นโครงการเพื่อสันติภาพและข้อเสนอยุติเสริมสมรรถนะโดยสิ้งเชิงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ และประกาศกร้าวว่า อิหร่าน พร้อมเผชิญหน้าทางทหาร ถ้าการทูตล้มเหลว และจะเล็งเป้าเล่นงานฐานทัพของอเมริกา ถ้าถูกโจมตี
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)