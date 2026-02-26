ยกมาทั้งกองทัพ!USเสริมของหนักฝูงบินล่องหนF-22เข้าอิสราเอล ท่ามกลางตึงเครียดอิหร่าน

สหรัฐฯส่งฝูงบินขับไล่ล่องหนล้ำสมัย F-22 แรปเตอร์ เข้าไปประจำการ ณ ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของอิสราเอล ทางใต้ของประเทศ ตามรายงานของสื่อมวลชนหลายแห่งเมื่อวันอังคาร(24ก.พ.) โดยอ้างคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่อเมริกาและข้อมูลติดตามเที่ยวบิน รายงานข่าวนี้มีขึ้นในขณะที่กองทัพอเมริกาเสริมกำลังครั้งใหญ่ในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่าน
ฝูงบิน F-22 จำนวน 12 ลำ ขึ้นบินจากฐานทัพอากาศ ลาเคนฮีธ ในอังกฤษ เมื่อวันอังคาร(24ก.พ.) อ้างอิงวิดีโอที่ภาพถ่ายที่บันทึกโดยพวกผู้พบเห็นเครื่องบบิน และผ่านการตรวจสอบของทางหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สแล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งยืนยันกับหนังสือพิมพ์ไทม์สออฟอิสราเอลและนิวยอร์กไทม์ส ว่าฝูงบินขับไล่ถูกส่งไปยังอิสราเอล และบางส่วนเดินทางถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การประจำการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเท่าที่ทราบ ที่มีการเคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติการของเครื่องบิน F-22 ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับเตหะราน
เดวิด เดปทูลา นายพลปลดเกษียณแห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ให้คำนิยามความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่า "มีความสำคัญ" บอกกับนิวยอร์กไทม์ส มันบ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ท่าทีก้าวร้าวกว่าเดิมกับอิหร่าน และเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีเตหะราน นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นการส่งสัญญาณว่าอเมริกาจริงจังกับการโจมตี ถ้าอิหร่านไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขของสหรัฐฯ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยื่นคำขาดให้เวลา อิหร่าน 10 ถึง 15 วัน สำหรับบรรลุข้อตกลงรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ เตือนว่า "สิ่งเลวร้ายอย่างมากจะเกิดขึ้้น หากพวกเขาไม่ยอมทำตาม"
ก่อนหน้านี้ วอชิงตัน ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 กอง เข้าประจำการในตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อย และสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานว่าแผนของสหรัฐฯเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการโจมตี อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้ว โดยทางเลือกต่างๆนานา รวมไปถึงการเล็งเป้าเล่นงานพวกผู้นำเป็นรายบุุคคล และหาทางเปลี่ยนแปลงการปกครอง
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าอยากใช้หนทางด้านการทูตมากกว่า และเตรียมร่างข้อเสนอสำหรับการเจรจารอบใหม่ จากคำกล่าวอ้างของ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกลาโหมเตหะราน เตือนว่าการโจมตีใดๆ จะถูกพิจารณาว่าเป็น "สงครามเต็มรูปแบบ" และจะเจอกับการตอบโต้อย่างกว้างขวางและไม่จำกัด
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)