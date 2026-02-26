สมปรารถนา!ทรัมป์โวสูบน้ำมันจากเวเนฯแล้วกว่า80ล้านบาร์เรล นับตั้งแต่บุกโค่น'มาดูโร'

ระหว่างแถลงนโยบายประจำปี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่าสหรัฐฯ ได้รับน้ำมันแล้วมากกว่า 80 ล้านบาร์เรล จาก "เพื่อนและคู่หูใหม่" เวเนซุเอลา
"กำลังผลิตน้ำมันของอเมริกา เพิ่มขึ้นมากกว่า 600,000 บาร์เรลต่อวัน" ทรัมป์กล่าว "กำลังผลิตก๊าซธรรมชาติของอเมริกา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะว่าผมทำตามคำสัญญาขุดเจาะ"
คำแถลงของประธานาธิบดีรายนี้ มีขึ้นหลังจากอดีตประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ถูกโค่นล้มเมื่อเดือนที่แล้ว ทหารสหรัฐฯบุกจับกุมเขาและภรรยา ระหว่างปฏิบัติการจู่โจมครั้งใหญ่เล่นงานการากัส
ทรัมป์ กดดัน มาดูโร มาหลายเดือน ให้ยอมจำนน ก่อนยกระดับสูงการที่รัฐบาลของเขาเล็งเป้าเล่นงานบรรดาเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลา ในช่วงต้นเดือนธันวาคม นอกจากนี้แล้วยังมีเรืออื่นๆถูกยึดในแคริบเบียนหรือไม่ก็ทางเหนือของแอตแลนติก โดยการยึดเรือบรรทุกน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของอย่างกว้างของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ต้องการควบคุมน้ำมันของเวเนซุเอลา
เวเนซุเอลาต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำหนดเล่นงานน้ำมันของประเทศมานานหลายปี และต้องพึ่งกองเรือเงา เรือบรรทุกน้ำมันประดับธงแบบหลอกๆ ในความพยายามลักลอบลำเลียงน้ำมันดิบป้อนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
เวลานี้ มาดูโร กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆนานาในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นสมคบคิดก่อการร้ายยาเสพติด, สมคบคิดนำเข้าโคเคน, ครอบครองอาวุธปืนกลและวัตถุทำลายล้าง
ระหว่างการแถลงนโยบายประจำปี ทรัมป์ ชี้ว่าราคาก๊าซลดลงอย่างมากในหลายรัฐ เรียกมันว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างมากจากการบริหารงานของโจ ไบเดน "น้ำมันเบนซิน เคยแตะระดับสูงสุดกว่า 6 ดอลลาร์ในบางรัฐ ภายใต้ประธานาธิบดีคนก่อน พุดอย่างสัตย์จริงเลย มันคือหายนะ"
