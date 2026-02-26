น้ำมันคงที่จากข้อมูลคลังสำรองสหรัฐฯ หุ้นมะกันบวกต่อเนื่อง-ทองดีดตัวขึ้น

ราคาน้ำมันปิดทรงตัวในวันพุธ(25ก.พ.) หลังพบคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นผิดคาด ส่วนวอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง จากมุมมองในแง่บวกต่อกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำปรับขึ้น นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 21 เซนต์ ปิดที่ 65.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดที่ 70.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯเผยแพร่รายงานในวันพุธ(25ก.พ.) ระบุคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านบาร์เรล หลังอัตราการใช้ประโยชน์โรงกลั่นลดลงและนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 ล้านบาร์เรล
ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคมปีก่อน เมื่อวันศุกร์(20ก.พ.) ส่วนเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ในวันจันทร์(23ก.พ.) จากความกังวลสหรัฐฯประจำการกองกำลังในตะวันออกกลาง ในความพยายามบีบอิหร่านเข้าสู่การเจรจายุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกต่อเนื่องในวันพุธ(25ก.พ.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ก่อนหน้าเอ็นวิเดีย รายงานผลประกอบการ ความกังวลเกี่ยวกับเหตุวุ่นวายด้านปัญญาประดิษฐ์และต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดน้อยถอยลง ตกเป็นรองมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับศักยภาพผลประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 307.65 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,482.15 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 56.06 จุด (0.81 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,946.13 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 288.40 จุด (1.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,152.08 จุด
เอ็นวิเดีย แนวหน้าของการปฏิวัติเอไอ คาดหมายว่าจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการ มีรายได้เติบโตขึ้น 72.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 66,200 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงการรวิเคราะห์คาดการณ์ของ LSEG ขณะที่ผู้ผลิตชิปแห่งนี้ยังคงได้ประโยชน์จากการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอไอ หุ้นของบริษัทดีดตังขึ้น 2.2% จากความคาดหมายที่มีต่อรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ส่วนราคาทองคำในวันพุธ(25ก.พ.) ปิดบวกต่อเนื่อง นักลงทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการรีดภาษีอาจโหมกระพือเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 5,226.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)