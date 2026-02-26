xs
สารภาพบางส่วน? ‘บิล เกตส์’ รับผิดพลาดครั้งใหญ่คบหา ‘เอปสทีน’ แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง-รับรู้การกระทำผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บิล เกตส์ (ขวา) ถ่ายภาพกับสตรีผู้หนึ่งซึ่งใบหน้าถูกทางผู้เผยแพร่ปกปิดเอาไว้ ทั้งนี้ ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งในภาพไม่ระบุวันที่และสถานที่ถ่าย ซึ่งทางกรรมาธิการสังกัดพรรคเดโมแครตในคระกรรมาธิการกำกับตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นำออกมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2025 โดยระบุว่าได้มาจากกองมรดกขอเอปสทีน
คำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรของโฆษกมูลนิธิเกตส์ออกมาเมื่อวันอังคาร (24 ก.พ.) ภายหลังจากที่วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ ขอโทษพนักงานมูลนิธิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเอปสทีน ระหว่างการประชุมใหญ่ที่เปิดให้พนักงานรับฟังนโยบาย เสนอแนวคิด และซักถามข้อสงสัยกับผู้บริหาร

ทั้งนี้ จากเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ก่อนหน้านี้ระบุว่า เกตส์และเอปสทีนพบกันหลายครั้งหลังจากที่เอปสทีนพ้นโทษครั้งแรก เพื่อหารือเรื่องขยายงานด้านการกุศลของเกตส์

วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานโดยอ้างอิงบันทึกการแสดงความคิดเห็นของเกตส์ระหว่างการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เกตส์กล่าวกับพนักงานมูลนิธิว่า เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เขาใช้เวลาร่วมกับเอปสทีน อีกทั้งยังนำผู้บริหารมูลนิธิร่วมประชุมกับผู้ต้องหาค้ากามเด็กผู้นี้ที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังในเรือนจำในนิวยอร์กเมื่อปี 2019

รายงานสำทับว่า เกตส์ยอมรับว่า เคยมีความสัมพันธ์ลับสองครั้งกับผู้หญิงรัสเซียที่เอปสทีนมาล่วงรู้ในภายหลัง แต่ยืนยันว่า ผู้หญิงเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหยื่อของเอปสทีน และเขาไม่ได้ทำหรือเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เอกสารที่กระทรวงยุติธรรมเผยแพร่ยังรวมถึงภาพถ่ายเกตส์กับผู้หญิงหลายคนโดยมีการปกปิดใบหน้าของผู้หญิงเหล่านั้น ก่อนหน้านี้เกตส์บอกว่า ตนเองคุยกับเอปสทีนเรื่องงานการกุศลเท่านั้น แต่ยอมรับว่า เป็นความผิดพลาดที่ไปพบกับเอปสทีน

เกี่ยวกับประเด็นนี้ วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า เกตส์บอกกับพนักงานมูลนิธิว่า เอปสทีนขอให้เขาถ่ายภาพร่วมกับบรรดาผู้ช่วยของตนเองหลังการประชุม และย้ำอีกครั้งว่า เขาไม่เคยใช้เวลาร่วมกับเหยื่อหรือผู้หญิงที่รายล้อมรอบตัวเอปสทีน

ทั้งนี้ โฆษกมูลนิธิเกตส์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เกตส์จัดการประชุมกับพนักงานและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงเอกสารในแฟ้มคดีเอปสทีนที่ทางการสหรัฐฯ เผยแพร่ และเสริมว่า เกตส์ตอบคำถามอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา รวมทั้งยังแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

โฆษกของมูลนิธิยังบอกอีกว่า คำแถลงของมูลนิธิยอมรับสิ่งที่เกตส์กล่าวในที่ประชุม และถือว่า คำแถลงนี้ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าวแล้ว
ต้นเดือนนี้ มูลนิธิเกตส์ยืนยันว่า ไม่เคยจ่ายเงินหรือว่าจ้างเอปสทีน

นอกจากนั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกตส์ยังถอนตัวจากงานเอไอ อิมแพค ซัมมิตของอินเดีย ก่อนถึงกำหนดขึ้นเวทีไม่กี่ชั่วโมง

มูลนิธิเกตส์ที่เกตส์เป็นประธาน และร่วมก่อตั้งกับอดีตภรรยาในปี 2000 เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

(ที่มา: รอยเตอร์)