สารภาพบางส่วน? ‘บิล เกตส์’ รับผิดพลาดครั้งใหญ่คบหา ‘เอปสทีน’ แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง-รับรู้การกระทำผิดกฎหมาย

คำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรของโฆษกมูลนิธิเกตส์ออกมาเมื่อวันอังคาร (24 ก.พ.) ภายหลังจากที่วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ ขอโทษพนักงานมูลนิธิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเอปสทีน ระหว่างการประชุมใหญ่ที่เปิดให้พนักงานรับฟังนโยบาย เสนอแนวคิด และซักถามข้อสงสัยกับผู้บริหาร
ทั้งนี้ จากเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ก่อนหน้านี้ระบุว่า เกตส์และเอปสทีนพบกันหลายครั้งหลังจากที่เอปสทีนพ้นโทษครั้งแรก เพื่อหารือเรื่องขยายงานด้านการกุศลของเกตส์
วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานโดยอ้างอิงบันทึกการแสดงความคิดเห็นของเกตส์ระหว่างการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เกตส์กล่าวกับพนักงานมูลนิธิว่า เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เขาใช้เวลาร่วมกับเอปสทีน อีกทั้งยังนำผู้บริหารมูลนิธิร่วมประชุมกับผู้ต้องหาค้ากามเด็กผู้นี้ที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังในเรือนจำในนิวยอร์กเมื่อปี 2019
รายงานสำทับว่า เกตส์ยอมรับว่า เคยมีความสัมพันธ์ลับสองครั้งกับผู้หญิงรัสเซียที่เอปสทีนมาล่วงรู้ในภายหลัง แต่ยืนยันว่า ผู้หญิงเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหยื่อของเอปสทีน และเขาไม่ได้ทำหรือเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เอกสารที่กระทรวงยุติธรรมเผยแพร่ยังรวมถึงภาพถ่ายเกตส์กับผู้หญิงหลายคนโดยมีการปกปิดใบหน้าของผู้หญิงเหล่านั้น ก่อนหน้านี้เกตส์บอกว่า ตนเองคุยกับเอปสทีนเรื่องงานการกุศลเท่านั้น แต่ยอมรับว่า เป็นความผิดพลาดที่ไปพบกับเอปสทีน
เกี่ยวกับประเด็นนี้ วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า เกตส์บอกกับพนักงานมูลนิธิว่า เอปสทีนขอให้เขาถ่ายภาพร่วมกับบรรดาผู้ช่วยของตนเองหลังการประชุม และย้ำอีกครั้งว่า เขาไม่เคยใช้เวลาร่วมกับเหยื่อหรือผู้หญิงที่รายล้อมรอบตัวเอปสทีน
ทั้งนี้ โฆษกมูลนิธิเกตส์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เกตส์จัดการประชุมกับพนักงานและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงเอกสารในแฟ้มคดีเอปสทีนที่ทางการสหรัฐฯ เผยแพร่ และเสริมว่า เกตส์ตอบคำถามอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา รวมทั้งยังแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
โฆษกของมูลนิธิยังบอกอีกว่า คำแถลงของมูลนิธิยอมรับสิ่งที่เกตส์กล่าวในที่ประชุม และถือว่า คำแถลงนี้ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าวแล้ว
ต้นเดือนนี้ มูลนิธิเกตส์ยืนยันว่า ไม่เคยจ่ายเงินหรือว่าจ้างเอปสทีน
นอกจากนั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกตส์ยังถอนตัวจากงานเอไอ อิมแพค ซัมมิตของอินเดีย ก่อนถึงกำหนดขึ้นเวทีไม่กี่ชั่วโมง
มูลนิธิเกตส์ที่เกตส์เป็นประธาน และร่วมก่อตั้งกับอดีตภรรยาในปี 2000 เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(ที่มา: รอยเตอร์)