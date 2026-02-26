ปธ.สภาคองเกรสสหรัฐฯเชิญ “ลูกสาวจิมมี ไหล่” เป็นแขกร่วมประชุม “ทรัมป์” แถลงนโยบายประจำปีส่งสัญญาณก่อนบินเยือน “จีน” ครั้งประวัติศาสตร์

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน เปิดเผยวันจันทร์(23 ก.พ)ว่า แคลร์ ไหล่ (Claire Lai) บุตรสาวอดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไหล่ เป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุมแถลงนโยบายประจำปีสหรัฐฯของทรัมป์ก่อนการเดินทางเยือนปักกิ่งของผู้นำสหรัฐฯระหว่างวันที่ 31 มี.ค - วันที่ 2 เม.ย ที่จะถึง
ไทเปนิวส์ของไต้หวันรายงานวันพุธ(25 ก.พ)ว่า อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไหล่ วัย 78 ปี เรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงที่ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 9 ก.พโดนศาลฮ่องกงพิพากษาจำคุกคดีความมั่นคงชาตินาน 20 ปีในเรือนจำ
ปักกิ่งกล่าวหาว่าเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประท้วงฮ่องกงครั้งมโหฬารปี 2019 ไหล่ถูกตัดสินมีความผิดสมคบคิดกองกำลังต่างชาติจากการที่ได้พบกับนักการเมืองอเมริกัน เป็นการลงโทษที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายใต้กฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง
ทั้งนี้เมื่อกรกฎาคมปี 2019 ไหล่เคยพบรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ไมค์ พอมเพโอ ในสมัยทรัมป์ 1.0 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นการเข้าพบเพื่อเปิดเผยถึงสถานการณ์ของฮ่องกงที่มีการประท้วงใหญ่พร้อมขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ และมีรายงานว่า จิมมี ไหล่ ยังพบประธานรัฐสภาสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี เช่นกัน
อ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯคนปัจจุบัน ไมค์ จอห์นสัน วันจันทร์(23) ประกาศว่า เขาได้เชิญบุตรสาวของไหล่คือ แคลร์ ไหล่ (Claire Lai) ในฐานะแขกผู้มีเกียรติของเขาต่อการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รัฐสภา
แถลงการณ์ของจอห์นสันได้แสดงความชื่นชมต่อความกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อของแคลร์ ไหล่ กล่าวว่า การปรากฏตัวเข้าร่วมจะเป็นการตอกย้ำว่า “อเมริกามีความมุ่งมั่นเพื่อให้จิมมี(จิมมี ไหล่) เป็นอิสระ”
แถลงการณ์ประธานรัฐสภาสหรัฐฯยังกล่าวว่า “จิมมี ไหล่ ‘ได้อุทิศอาชีพของเขาเพื่อให้เป็นแชมเปียนประชาธิปไตยในฮ่องกง’ และถูกลงโทษต่อการปกป้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและต่อต้านการกดขี่จากพรรคคอมมิวนิสต์จีน”
ขณะเดียวกัน แคลร์ ไหล่ ในแถลงการณ์ได้กล่าวถึงการลงโทษจำคุกของพ่อเอว่า เป็นความโหดร้ายอย่างน่าหัวใจสลาย” พร้อมเตือนว่า พ่อของเธออาจต้องเสียชีวิตในเรือนจำ
ทั้งจอห์นสันและทรัมป์ก่อนหน้าเคยออกมาเรียกร้องให้ปักกิ่งปล่อยตัวจิมมี ไหล่เป็นอิสระ
ความเคลื่อนไหวของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯเกิดขึ้นก่อนการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำสหรัฐฯที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 มี.ค – วันที่ 2 เม.ย โดยประธานาธิบดีทรัมป์จะพบประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงที่กรุงปักกิ่ง ที่คาดกันว่าจะมีการหารือทางด้านการค้า ประเด็นไต้หวัน และมีหลายฝ่ายรวมบุตรชายและบุตรสาวของอดีตเจ้าของแอปเปิลเดลี คาดหวังว่าผู้นำสหรัฐฯจะใช้โอกาสนี้ขอให้ปักกิ่งปล่อยจิมมี ไหล่เป็นอิสระ