อยากรู้ทำได้ไง? อัตราเกิดเกาหลีใต้ขยับขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เกาหลีใต้ ตอกย้ำสัญญาณ‘วิกฤตประชากร’เริ่มคลี่คลาย

อัตราเกิดเกาหลีใต้ในปี 2025 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำว่า วิกฤตประชากรที่ประเทศนี้เผชิญมาเกือบทศวรรษ อาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเผยแพร่ในวันพุธ (25 ก.พ.) ของกระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้ อัตราเจริญพันธุ์ซึ่งหมายถึงจำนวนทารกเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งอาจมีได้ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ (ช่วงอายุ 15 ถึง 49 ปี) ของเธอ เมื่อปี 2025 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 0.80 กระเตื้องขึ้นจากระดับ 0.75 ในปี 2024 ถึงแม้ตามหลักวิชาการแล้ว อัตราเจริญพันธุ์ควรอยู่ที่ 2.1 จึงจะถือว่าประเทศจะมีจำนวนประชากรเกิดใหม่ทดแทนประชากรที่เสียชีวิตได้
จำนวนทารกเกิดใหม่ในแดนโสมขาว เริ่มขยับสูงขึ้นในปี 2024 สืบเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรคระบาดใหญ่ และนโยบายอื่นๆ ของรัฐบาล หลังจากตัวเลขนี้ลดลงติดต่อกันมา 8 ปี จนทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราเกิดต่ำที่สุดในโลก ด้วยอัตราเจริญพันธุ์ 0.72 ในปี 2023 ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าวยังเป็นระยะเวลาที่ราคาบ้านในแดนโสมขาวพุ่งทะยานและผู้หญิงมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2025 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีอัตราทารกเกิดใหม่อยู่ที่ 5.0 ต่อประชากร 1,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 4.7 ในปี 2024 และหากเปรียบเทียบกับหลายชาติและดินแดนในเอเชียตะวันออกด้วยกัน ซึ่งประสบปัญหาประชากรลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ในปี 2025 จีนและไต้หวันมีอัตราทารกเกิดใหม่อยู่ที่ 5.6 และ 4.6 ตามลำดับ ส่วนญี่ปุ่น ในปี 2024 อยู่ที่ 5.7
จังหวะการฟื้นตัวของอัตราเจริญพันธุ์ของเกาหลีใต้เช่นนี้ ถือว่าเร็วกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ ซึ่งให้ตัวเลขในกรณีดีที่สุดเอาไว้ว่า น่าจะอยู่ที่ 0.75 ในปี 2025, 0.80 ในปี 2026 และทะลุ 1.0 ในปี 2031
พัค ฮยอน-จุง เจ้าหน้าที่กระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้ ชี้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมจำนวนทารกเกิดใหม่คือ คนนิยมแต่งงานมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ยังคงมีการแต่งงานเพิ่มขึ้น 8.1% หลังจากพุ่งทำสถิติ 14.8% ในปีก่อนหน้า เขายังตั้งข้อสังเกตว่า ประชากรวัย 30-39 ปีกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งทัศนคติทางสังคมก็เกิดความเปลี่ยนแปลง
จำนวนทารกเกิดใหม่นี้ เพิ่มขึ้นสูงสุดในเขตกรุงโซล ทำให้เขตเมืองหลวงของประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ 0.63 เพิ่มขึ้นราว 8.9% จากระดับ 0.58 ในปี 2024 ถึงแม้ตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็นอัตราต่ำที่สุดในประเทศก็ตาม
ชิน คยอง-อา ศาสตราจารย์สังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยฮัลลิม กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้ นเนื่องจากอาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประชากร
อย่างไรก็ดี เขาเสริมว่า ข้อมูลเช่นนี้ต้องถือว่ามีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และช่วยให้ผู้คนมองเรื่องการมีลูกในแง่ดีมากขึ้น
ในการสำรวจของรัฐบาลที่จัดทำขึ้นทุก 2 ปี พบว่า ปี 2024 คนเกาหลีใต้ 52.5% มองการแต่งงานในแง่บวก เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.1% ในปี 2022 โดยจำนวนบุตรที่ต้องการมีอยู่ที่ 1.89 คน
ปีที่แล้ว จำนวนทารกเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 6.8% เป็น 254,457 คน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับจากปี 2007 กระนั้น เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 363,389 คน จึงยังคงส่งผลให้จำนวนประชากรของแดนโสมขาวลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 6
ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ
คณะบริหารของประธานาธิบดีอี แจ-มยอง กำลังจัดเตรียมนโยบายระยะ 5 ปีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงประชากร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจจากภาวะสังคมสูงวัย นอกจากนั้นยังมีแผนขยายการสนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมการมีบุตรที่ริเริ่มมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน รวมทั้งเตรียมออกมาตรการดึงดูดแรงงานมีทักษะจากต่างชาติเพื่อชดเชยจำนวนแรงงานที่ลดลง
ประธานของคณะกรรมาธิการของประธานาธิบดีทางด้านสังคมสูงวัยและนโยบายประชากร ได้แถลงเมื่อเดือนที่แล้วว่า รัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนประชากรหนุ่มสาววัย 20 ปีและ 30 ปีต้นๆ ผู้มีรายได้ต่ำ และผู้ว่างงานต่อไป โดยอ้างอิงว่า ความพยายามด้านนโยบายเริ่มปรากฏผลลัพธ์ที่ดี
จากข้อมูลของธนาคารกลาง อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ของเกาหลีใต้ ซึ่งคาดเอาไว้ที่ปีละ 2% นั้น ถือว่าลดลงมาเยอะมากจากระดับ 6% จากช่วง 3 ทศวรรษล่าสุด และลดลงแรงกว่าพวกประเทศเศรษฐกิจชั้นนำส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังคาดหมายกันด้วยว่า จะลดลงอยู่ที่ 0.6% ภายในปี 2045-2049
พวกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พากันเตือนว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลโสมขาวกำลังเจอความกดดันเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลกด้วยมูลค่าสินทรัพย์ 1 ล้านล้านดอลลาร์นั้น ถูกคาดการณ์ว่า จะถูกใช้จนหมดลงภายในปี 2071
ประธานาธิบดีอี ยังเรียกร้องความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรับมือความท้าทายด้านประชากร และเสนอในที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) เมื่อปีที่แล้ว ให้จัดประชุมด้านนโยบายประชากรครั้งแรกที่เกาหลีใต้ในปีนี้
ระหว่างเยือนจีนและญี่ปุ่นในเดือนม.ค. อียังเห็นพ้องกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ในการร่วมมือกันด้านสังคมสูงวัย
ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ล่าสุดของรัฐบาลเมื่อปี 2022 ประชากร 51.8 ล้านคนของเกาหลีใต้ในขณะนี้จะลดลงเกือบ 1 ใน 3 อยู่ที่ 36.2 ล้านคนในปี 2072
