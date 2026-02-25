มาแล้ว! PETA ออกโรงจี้รบ.ไทยต้องสั่งปิด “คุ้มเสือเชียงใหม่” หลังเสือ 72 ตัว” ตายกะทันหันพร้อมกัน ชี้เปิดเพื่อหาเงินสงสัยอาจ "วางยาสัตว์" ให้ดูเชื่องผิดธรรมชาติ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - เสือโคร่ง 72 ตัวจาก 2 สวนสัตว์ชื่อดังจากคุ้มเสือเชียงใหม่ที่แม่แตงและแม่ริม จ. เชียงใหม่ เสียชีวิตอย่างกะทันหันภายในเวลาแค่ 10 วัน ล่าสุดพบเสียชีวิตจากเชื้อไข้หัดสุนัข ยังไม่มียารักษา มอนิเตอร์กลุ่มคนที่ได้สัมผัส ล่าสุดกลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์ป่า PETA ออกโรงแถลงกดดันให้รัฐบาลไทยปิดคุ้มเสือเชียงใหม่ ชี้เปิดเพื่อแสวงหาเงินเท่านั้น สงสัยสัตว์อาจถูกวางยาให้เชื่องผิดธรรมชาติ
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานวานนี้(24 ก.พ)ว่า ซากเสือที่ตายเกือบร้อยในเวลานี้ถูกทำลายซากด้วยการเผาและฝัง
ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันศุกร์(20) กรมปศุสัตว์ภูมิภาคเชียงใหม่ประกาศว่า ผลการชันสูตรของเสือที่ตายพบวัสดุทางพันธุกรรมของเชื้อไข้หัดสุนัข CDV และร่องรอยของการติดเชื้อทางแบคทีเรีย แต่ไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่รู้จักในชื่อ ไข้หวัดนก
อธิบดีกรมควบคุมโรค มณเฑียร คณาสวัสดิ์ กล่าวในงานแถลงข่าวที่แสดงถึงความพยายามในการทำให้เกิดความมั่นใจต่อสาธารณะว่า การตายรวดเดียวของเสือเกือบ 100 ตัวภายในเวลาแค่ไม่กี่วันนี้ไม่ได้มาจากไข้หวัดนกที่เริ่มการระบาดในบางส่วนของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ในไทยมีการเสียชีวิตไปแล้ว 17 คนจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 25 คนที่มาจากสัตว์ปีกระหว่างปี 2004 - ปี 2007 อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขไทย
เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่า เสือโคร่งเหล่านั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมถูกจำกัดขอบเขตที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและการผสมพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์อาจเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่าย
แต่อย่างไรก็ตาม นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล หนึ่งในทีมสัตวแพทย์ที่อยู่หน้างานการตายของเสือที่แม่ริมและแม่แตง โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความวิตกถึงที่มาของการติดเชื้อที่ยังคงไม่แน่ชัด
โดยในการโพสต์ นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ชี้ไปว่า สวนสัตว์ทั้ง 2 แห่งห่างกันแค่ 18 ไมล์ อาหารปนเปื้อนที่ใช้จากแหล่งร่วมกันอาจเป็นปัจจัยทำให้เกิดการระบาดได้
อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากรายงานของสื่อไทยวานนี้(24) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พร้อมพัฒน์ พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อามินทร์ มะยูโซ๊ะ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ และ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ร่วมแถลงกรณีเสือเสียชีวิต จำนวน 72 ตัว ที่คุ้มเสือ อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อามินทร์ เปิดเผยว่า จากผลตรวจห้องแล็บวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันว่า “ไม่มีเชื้อไข้หวัดนก” ทั้งเสือและโครงไก่ ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในผลตรวจแล็บ
ทั้งนี้ก่อนหน้ามีรายงานออกมาว่า เนื้อไก่สดจากฟาร์มชื่อดังเป็นสาเหตุทำให้เสือตายจำนวนมาก
สถาณการณ์วิกฤตเริ่มต้นเมื่อวันที่ 8 ก.พ หลังคุ้มเสือแม่แตงแจ้งว่า พบเสือโคร่งมีอาการซึมและป่วยพร้อมกันถึง 33 ตัว จากนั้นเพียงวันเดียว วันที่ 9 ก.พ มีเสือโคร่งตายตัวแรกในลักษณะมีอาการป่วย
สถานการณ์กลับรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว วันที่ 10 ก.พ -11 ก.พ พบเสือโคร่งในคุ้มแม่แตงตายเพิ่มอีกหลายตัว
และในวันที่ 12 ก.พ สถานการณ์ยิ่งน่าตกใจ เมื่อคุ้มเสือแม่ริมรายงานเสือตายเพิ่ม 10 ตัว และคุ้มแม่แตงตายเพิ่มอีก 15 ตัว รวมวันเดียวเสียชีวิตถึง 25 ตัว จากนั้นวันที่ 13 ก.พ พบเสือตายเพิ่มอีก 20 ตัว
เดอะมิเรอร์ชี้ว่า สวนสัตว์ทั้ง 2 แห่งที่อยู่ภายใต้ชื่อ “คุ้มเสือเชียงใหม่” หรือ Tiger Kingdom ยังคงปิดต่อไป
ทั้งนี้ก่อนหน้า กลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์ป่า PETA ชื่อดังล่าสุดออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเสือ 72 ตัว
โดยประธาน PETA ASIA เจสัน เบเกอร์ (Jason Baker) ออกแถลงบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 23 ก.พ มีใจความว่า
“คุ้มเสือเชียงใหม่ (Tiger Kingdom)เป็นการจัดการบริหารแบบแสวงหากำไรที่เอารัดเอาเปรียบเสือเพื่อเงินทอง มาเป็นเวลาหลายปีที่ PETA รู้สึกตกใจถึงสถานที่ล้าสมัยเช่นนี้”
พร้อมเสริมต่อว่า “เสือต่างๆต้องอาศัยอย่างถูกกักขังและล่ามโซ่ โดนลากออกไปเพื่อการถ่ายภาพที่มีเป็นจำนวนมากดูเชื่องอย่างผิดธรรมชาติ ทำให้เป็นการตั้งคำถามอย่างจริงจังสัตว์เหล่านี้โดนวางยาหรือไม่”
แถลงการณ์ PETA ASIA กล่าวต่อว่า “เสือเหล่านี้ตายในลักษณะที่พวกมันต้องมีชีวิตอยู่อย่างน่าเศร้า โดยกักขัง และหวาดกลัว”
องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ชื่อดังกดดันรัฐบาลไทยให้ฉวยโอกาสนี้ทำสิ่งผิดให้กลายเป็นถูกด้วยการปิดสวนสัตว์คุ้มเสือเชียงใหม่โดยกล่าวว่า
“ถึงเวลาแล้วสำหรับรัฐบาลไทยที่จะปิดปฎิบัติการเหล่านี้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง PETA พร้อมยืนเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือการย้ายสัตว์ที่เหลือทั้งหมดเพื่อนำไปยังสถานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีชื่อเสีนงเพื่อที่พวกมันในท้ายที่สุดจะสามารถวาง ค้นหา และมีพฤติกรรมเหมือนเช่นเสือทั่วไปเป็นครั้งแรก “