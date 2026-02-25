เพิ่มแรงกดดัน! อดีตลูกนายกฯโคอิซูมิประกาศ “ญี่ปุ่น” เตรียมติดตั้งมิสไซล์บนเกาะใกล้ "ไต้หวัน" ภายในปี 2031

เอเจนซีส์ – ระบบมิสไซล์แบบภาคพื้นสู่อากาศที่มีความสามารถในการยิงอากาศยานและมิสไซล์วิถีโค้งได้จะถูกนำมาติดตั้งที่เกาะโยนากุนิทางตะวันตกไกลของญี่ปุ่นไม่ห่างจากใต้หวันภายในปี 2031
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(25 ก.พ)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคนใหม่ ชินจิโร โคอิซูมิ บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสายเหยี่ยว จุนอิจิโร โคอิซูมิ ปรระกาศล่าสุดว่า ภายใน 5 ปีโตเกียวจะส่งมิสไซล์ไปติดตั้งประจำที่เกาะเล็กๆใกล้ไต้หวัน ที่เป็นความเคลื่อนไหวขาดจะยิ่งเพิ่มความตรึงเครียดกับปักกิ่งมากขึ้น
มิสไซล์แบบภาคพื้นสู่อากาศนี้ที่มีความสามารถในการยิงอากาศยานและมิสไซล์วิถีโค้งไปตั้งบนเกาะโยนากุนิ (Yonaguni Island) ซึ่งเป็นเกาะที่ห่างไกลมากที่สุดในทางทิศตะวันตกของญี่ปุ่นภายในปี มีนาคมปี 2031 โคอิซูมิกล่าว
“มันขึ้นกับความก้าวหน้าของการเตรียมการสิ่งปลูกสร้าง แต่พวกเราวางแผนสำหรับงบประมาณปี 2030” เขาเปิดเผยครั้งแรกต่อสาธารณะถึงไทม์ไลน์ของกำหนดการส่งมิสไซล์ไปประจำเกาะญี่ปุ่นที่ตั้งใกล้ไต้หวัน
รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นแถลงท่ามกลางความตรึงเครียดทางการทูตระหว่างโตเกียวและปักกิ่งตามหลังการออกมาแสดงความเห็นสายเหยี่ยวถึงจุดยืนญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงไต้หวันของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ
ทาคาอิจิได้เคยขึ้นกลาวต่อสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อพฤศจิกายนก่อนหน้าว่า การโจมตีไต้หวันจากฝีมือจีนสามารถนำไปสู่การเข้ามาเกี่ยวข้องกองกำลังปกป้องตนเองญี่ปุ่นได้หากว่าความขัดแย้งกลายเป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่น
และอย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีหญิงแดนอาทิตย์อุทัยประกาศไม่ขอยอมการถอนคำพูดและทำให้ปักกิ่งเดือดจัดนอกจากเรียกร้องไม่ให้พลเมืองจีนเดินทางไปเที่ยวแดนปลาดิบแล้วล่าสุดยังประกาศจำกัดการส่งออกที่สามารถใช้ 2 ด้านทั้งการทหารและการพลเรือนต่อญี่ปุ่น โดยอ้างว่าจะช่วยเร่งทำให้การกลับมาใช้ระบบลัทธิทหารของญี่ปุ่นใหม่อีกครั้ง
ที่ผ่านมาปักกิ่ง 'ไม่ตัดความเป็นไปได้' ในการใช้กำลังผนวกไต้หวันที่ปักกิ่งชี้ภายใต้นโยบายจีนเดียว ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของจีน
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นประกาศแผนเพิ่มการป้องกันประเทศในหมู่เกาะทางตะวันตกที่ห่างไกลของญี่ปุ่นเมื่อปี 2022 จากการที่โตเกียวได้เปลี่ยนความสนใจด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามจากรัสเซียในทางเหนือเพื่อหันมาต่อต้านความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนในทะเลจีนตะวันออกแทน
เกาะโยนากุนินี้เป็นที่ตั้งของกองกำลังปกป้องตัวเองญี่ปุ่นตั้งอยู่ห่างไต้หวันออกไปแค่ 100 กิโลเมตร รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น โคอิซูมิที่ได้เคยไปเยือนเกาะแห่งนี้เมื่อพฤศจิกายนก่อนหน้าได้เคยเปิดเผยว่า จะอธิบายการส่งอาวุธไปประจำการให้กับชาวเกาะยานากูนิที่มีจำนวน 1,500 คนให้รับทราบ
เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกองกำลังปกป้องตัวเองญี่ปุ่นที่มีระบบเรดาร์ตรวจการอยู่ที่ยอดภูเขาเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือจีนตลอดเวลา
และห่างออกไปราว 150 กิโลเมตรเป็นหมู่เกาะเซ็งกากุ หรือหมู่เกาะเตียวหยูในภาษาจีน เป็นหมู่เกาพิพาทระหว่าง 2 ชาติในทะเลจีนตะวันออก