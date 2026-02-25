'ทรัมป์' แถลงนโยบายประจำปียาวสุดในประวัติศาสตร์ โวสหรัฐฯ อยู่ใน 'ยุคทอง-แข็งแกร่งกว่าที่เคย' ชี้ 'อิหร่าน' ซุ่มพัฒนาขีปนาวุธยิงไกลถึงอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกย่องชื่นชมผลงานด้านเศรษฐกิจของตนในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร (24 ก.พ.) โดยโอ้อวดว่าตนได้นำพาสหรัฐฯ เข้าสู่ "ยุคทอง" เพื่อสร้างภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเทอมที่สอง
ท่ามกลางเสียงเตือนด้วยความกังวลจากบรรดาที่ปรึกษาว่า คะแนนนิยมที่ลดลงของเขาอาจนำไปสู่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่ยากลำบากในเดือน พ.ย. ทรัมป์ จึงใช้เวลา 1 ชั่วโมงแรกของการกล่าวสุนทรพจน์มุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจ โดยระบุว่า ตนได้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ผลักดันดัชนีตลาดหุ้นให้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ลงนามในกฎหมายลดภาษีครั้งใหญ่ และลดราคายาด้วย
"ประเทศของเรากลับมาแล้ว – ใหญ่กว่า ดีกว่า ร่ำรวยกว่า และแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็น" ทรัมป์ กล่าวหลังจากขึ้นเวที ท่ามกลางเสียงเชียร์ "USA, USA" จากบรรดาเพื่อนร่วมพรรครีพับลิกันในรัฐสภา โดยมีที่นั่งว่างหลายสิบที่ในฝั่งพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่า สมาชิกสภาหลายคนคว่ำบาตรการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อไปร่วมการชุมนุมต่อต้าน ทรัมป์ นอกห้องประชุม
การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทรัมป์ เนื่องจากคะแนนนิยมของเขาลดลง บวกกับความวิตกกังวลเรื่องอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น และชาวอเมริกันรู้สึกไม่พอใจที่เขาไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูง
ในช่วงต้น ทรัมป์ พยายามที่จะรักษาระเบียบวินัยจนผิดสังเกต โดยพูดตามสคริปต์ที่เขียนไว้เป็นส่วนใหญ่ และหลีกเลี่ยงการพูดนอกเรื่องตามปกติของเขา แต่ก็แสดงด้านที่ก้าวร้าวออกมาขณะที่เอ่ยถึงมาตรการปราบปรามผู้อพยพ โดยมีการตะโกนด่าทอกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตหลายคน
แม้ว่า ทรัมป์ จะประกาศว่าอัตราเงินเฟ้อ "ลดลงอย่างรวดเร็ว" แต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัย และสาธารณูปโภคยังคงสูงกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างมาก ข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (20) แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอส พบว่า มีชาวอเมริกันเพียง 36% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการบริหารเศรษฐกิจของเขา และพรรคเดโมแครตคาดหวังที่จะกลับมายึดครองทั้ง 2 สภาจากพรรครีพับลิกันในเดือน พ.ย. เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 435 ที่นั่ง และประมาณหนึ่งในสามของ 100 ที่นั่งในวุฒิสภา
ในขณะที่เขาโจมตี โจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตอย่างดุเดือด แต่ ทรัมป์ กลับงดเว้นการโจมตีศาลสูงสุดสหรัฐฯ ซึ่งได้ยกเลิกมาตรการภาษีนำเข้าที่เขาใช้เมื่อวันศุกร์ (20)
ด้วยท่าทีที่แตกต่างจากช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกหลังศาลอ่านคำพิพากษาใหม่ๆ ซึ่ง ทรัมป์ ดูหมิ่นผู้พิพากษาด้วยถ้อยคำส่วนตัวอย่างรุนแรง ครั้งนี้ประธานาธิบดีกลับจับมือกับผู้พิพากษาทั้ง 4 คนที่เข้าร่วมฟังการกล่าวสุนทรพจน์ในสภา และเรียกคำตัดสินนั้นว่า "น่าเสียดาย"
ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์เสร็จสิ้นก่อนเวลา 23.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก (0400 GMT) โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง 47 นาที ซึ่งทำลายสถิติที่เขาเคยทำไว้เมื่อปีที่แล้วสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาที่ยาวที่สุดของประธานาธิบดี
แม้ ทรัมป์ จะทุ่มเทพลังงานส่วนใหญ่ในระหว่างดำรงตำแหน่งให้กับนโยบายต่างประเทศ แต่หัวข้อนี้กลับถูกเอ่ยถึงเพียงเล็กน้อยในช่วง 90 นาทีแรกของการกล่าวสุนทรพจน์
ทรัมป์ อ้างอีกครั้งว่าเขา "ยุติ" สงคราม 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง และแทบไม่ได้เอ่ยถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครนเลย แม้ว่าวันอังคาร (24) จะเป็นวันครบรอบ 4 ปีของการรุกรานของรัสเซียก็ตาม
ทรัมป์ ยังไม่ให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการของเขาสำหรับอิหร่าน ท่ามกลางกระแสความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า เขาอาจกำลังเข้าใกล้ความขัดแย้งทางทหารกับเตหะรานมากขึ้น
"ผมต้องการแก้ไขปัญหานี้ผ่านทางการทูต" ทรัมป์ กล่าว "แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ผมจะไม่ยอมให้ผู้สนับสนุนการก่อการร้ายอันดับ 1 ของโลก ซึ่งพวกเขาเป็นเช่นนั้น ได้มีอาวุธนิวเคลียร์"
ในสุนทรพจน์ของเขา ทรัมป์ ชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของเตหะราน การสังหารผู้ประท้วง และโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของประเทศว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคและสหรัฐอเมริกา
“ระบอบ (อิหร่าน) และกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังได้แพร่กระจายแต่เพียงการก่อการร้าย ความตาย และความเกลียดชัง” ทรัมป์ ระบุ
เขายังกล่าวหาอิหร่านว่าได้เริ่มโครงการนิวเคลียร์อีกครั้ง กำลังสร้างขีปนาวุธที่ “ในไม่ช้า” จะสามารถโจมตีสหรัฐอเมริกาได้ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุระเบิดริมถนนที่คร่าชีวิตทหารและพลเรือนชาวอเมริกัน
สื่อของรัฐบาลอิหร่านอ้างว่า เตหะรานกำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถโจมตีทวีปอเมริกาเหนือได้
เมื่อ ทรัมป์ หันมาพูดถึงหัวข้อโปรดของเขาซึ่งก็คือเรื่องผู้อพยพ เขาก็ใช้ถ้อยคำเดิมๆ ที่เคยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2024 โดยอ้างว่าผู้อพยพผิดกฎหมายเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมรุนแรงจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่เช่นนั้น
“พวกคุณควรละอายใจ” เขากล่าวกับสมาชิกพรรคเดโมแครต พร้อมตำหนิคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธที่จะให้งบประมาณแก่กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ เว้นแต่จะมีการดำเนินการใดๆ เพื่อควบคุมยุทธวิธีที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใต้การนำของทรัมป์
ทรัมป์ ยังวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านข้อเสนอกฎหมายส่วนใหญ่ของเขา และมองว่าการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขานั้นทำให้สถาบันประชาธิปไตยอ่อนแอลง โดยบอกว่า "คนพวกนี้บ้าไปแล้ว”
“พรรคเดโมแครตกำลังทำลายประเทศนี้ แต่เราหยุดมันไว้ได้ทันท่วงที” ทรัมป์ กล่าว
ผลสำรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าการปราบปรามผู้อพยพของ ทรัมป์ นั้นรุนแรงเกินไป หลังจากที่พลเมืองอเมริกัน 2 คนถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสวมหน้ากากยิงเสียชีวิตในเมืองมินนิแอโพลิส
ขณะที่ ทรัมป์ ยกย่องการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของเขา ส.ส.หญิง อิลฮาน โอมาร์ จากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นตัวแทนเขตเลือกตั้งมินนิแอโพลิส ก็ตะโกนใส่เขาว่า “คุณฆ่าชาวอเมริกัน!”
ทรัมป์ ซึ่งกล่าวอ้างเท็จมานานหลายปีว่ามีการโกงการเลือกตั้งในสหรัฐฯ อย่างแพร่หลาย ยังโจมตีพรรคเดโมแครตที่ไม่สนับสนุนข้อกำหนดการแสดงบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกด้วย
“พวกเขาต้องการโกง” ทรัมป์ กล่าว
พรรคเดโมแครตโต้แย้งว่า กฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันจะสร้างภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
อัล กรีน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ถูกไล่ออกจากห้องประชุมสภาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากชูป้ายที่มีข้อความว่า “คนผิวดำไม่ใช่ลิง” ใส่ทรัมป์
ข้อความดังกล่าวเป็นการอ้างอิงถึงวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่ ทรัมป์ โพสต์เมื่อเดือนนี้ ซึ่งมีคลิปที่แสดงภาพอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง มิเชล โอบามา ในฐานะลิง ซึ่งสุดท้ายทำเนียบขาวก็ได้ลบวิดีโอนั้นออก และทรัมป์ อ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นผู้โพสต์วิดีโอ
กรีน วัย 79 ปี ซึ่งเป็นคนผิวดำ เคยถูกไล่ออกจากห้องประชุมเมื่อปีที่แล้วเช่นกัน หลังจากตะโกนใส่ ทรัมป์ ระหว่างการกล่าวแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา
สมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆ แสดงการประท้วงอย่างเงียบๆ ยกตัวอย่างเช่น จิลล์ โทคุดะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐฮาวาย ซึ่งสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีขาวที่มีคำว่า “ความสามารถในการจ่าย” และ “การดูแลสุขภาพ”
สตรีจากพรรคเดโมแครตหลายคนสวมป้ายที่มีข้อความว่า "เปิดเผยข้อมูล" ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ และยังมีผู้กล่าวหา เอปสตีน อีกประมาณสิบกว่าคนเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายของ ทรัมป์ ในฐานะแขกของพรรคเดโมแครต
ที่มา: รอยเตอร์