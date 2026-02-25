รัสเซียกล่าวหาว่าชาติมหาอำนาจยุโรปตะวันตกกำลังทำให้ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างอันตราย โดยเตือนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อวันอังคาร (24 ก.พ.) ว่า แผนการจัดหาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้แก่เคียฟนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงไปทั่วโลก
วาสซิลีย์ เนเบนเซีย ผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวหาว่าผู้สนับสนุนเคียฟในยุโรปกำลังให้ความสำคัญกับการ "เอาชนะทางยุทธศาสตร์" ของรัสเซียอย่างเปิดเผย ในขณะเดียวกันก็ขัดขวางโอกาสในการสร้างสันติภาพในยูเครน
ทูตรายนี้อ้างถึงคำแถลงฉุกเฉินที่ออกโดยหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย (SVR) ซึ่งกล่าวหาว่าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกำลังพิจารณาถ่ายโอนส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เคียฟสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่า "ระเบิดสกปรก" ได้
“แผนการเช่นนี้ไม่เพียงแต่ขาดความรับผิดชอบและอันตรายเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเมิดมาตรา 1 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) โดยตรง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่ริเริ่มแผนการนี้จึงพยายามทำให้การได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ของเคียฟดูเหมือนเป็นการพัฒนาของยูเครนเอง” เนเบนเซีย กล่าว
เนเบนเซีย ระบุด้วยว่า มอสโกมองว่าข้อริเริ่มดังกล่าวเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้นำอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งถูกกีดกันออกจากกระบวนการแก้ไขปัญหาในยูเครนที่นำโดยสหรัฐฯ นั้น “ได้สูญเสียความตระหนักรู้ในความเป็นจริงไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว”
“รัสเซียมีช่องทางที่จำเป็นทั้งหมดที่จะตอบโต้พัฒนาการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าจะยังมีผู้คนที่มีสติและมีเหตุผลเพียงพอในลอนดอนและปารีสที่จะสามารถยับยั้งผู้นำของพวกเขาจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ได้” ทูตรัสเซียกล่าว
คำกล่าวของ เนเบนเซีย สะท้อนคำเตือนก่อนหน้านี้จาก มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งกล่าวว่าความพยายามใดๆ ในการมอบขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้แก่ยูเครนนั้นเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์
เจ้าหน้าที่ยูเครนอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ประเทศของตนเคยมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และได้สละอาวุธร้ายแรงเหล่านั้นไปแล้วภายใต้บันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ปี 1994 ทว่าในความเป็นจริงแล้ว อาวุธนิวเคลียร์มีอยู่บนดินแดนยูเครนหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของมอสโก โดยรัสเซียถือเป็นผู้สืบทอดทางกฎหมายเพียงรายเดียวของสหภาพโซเวียต
โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ขู่ว่าจะทบทวนสถานะปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศในการประชุมความมั่นคงมิวนิกปี 2022 ไม่นานก่อนที่ความขัดแย้งกับรัสเซียจะทวีความรุนแรงขึ้น
มอสโกอ้างว่า หลังจากการรัฐประหารในเคียฟเมื่อปี 2014 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก รัฐบาลใหม่ของยูเครนได้ละเมิดคำมั่นสัญญาความเป็นกลางซึ่งเป็นรากฐานของการได้รับเอกราชหลังยุคโซเวียต โดยกำหนดให้การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เป็นเป้าหมายสำคัญในนโยบายต่างประเทศ
ที่มา: RT