สัญญาณพังครืน!พบธนาคารกัมพูชาอีกแห่งการเงินวิกฤต ต้องเข้ากำกับดูแล

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือธนาคารกลางของกัมพูชา มีคำสั่งให้แพนด้า คอมเมอร์เชียล แบงก์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเป็นการชั่วคราว หลังพบสถานะทางการเงินของธนาคารแห่งนี้เสื่อมทรามลง ก่อความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการคงปฏิบัติการต่อไปตามปกติ
ในประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์(23ก.พ.) ธนาคารกลางกัมพูชา เน้นย้ำว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายสถาบันการเงินและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลอันรอบคอบ ตามหลังตรวจพบสถานะทางการเงินของธนาคารกลางแห่งนี้ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง จนอาจนำไปสู่ภาวะไร้ความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ทางธนาคารกลางของกัมพูชา ได้แต่งตั้งบริษัท มอริสันคัก เอ็มเคเอ ออดิท-แอคเคาน์ติง (Morisonkak MKA Audit-Accounting) เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการชั่วคราวและผู้ชำระบัญชี ให้อำนาจอย่างเต็มที่ในการจัดการและควบคุมการดำเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดของแพนด้า คอมเมอร์เชียล แบงก์ โดยมีผลในทันที
ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ทาง แพนด้า คอมเมอร์เชียล แบงก์ ถูกห้ามดำเนินกิจกรรมใหม่ๆ ในนั้นรวมถึงรับฝากเงินและออกสินเชื่อ ผู้ฝากเงินได้รับคำแนะนำให้เตรียมเอกสารสำหรับถอนเงิน ส่วนผู้กู้ยังคงต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามปกติ
ทั้งนี้ แพนด้า คอมเมอร์เชียล แบงก์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ในปี 2019 รายงานมีสินทรัพย์อยู่ราว 776 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 2.41 หมื่นล้านบาท) ในช่วงสิ้นปี 2025 มีสินเชื่อราว 536 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.66 หมื่นล้านบาท) และเงินฝากราว 502 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.56 หมื่นล้านบาท) ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 0.77% ของระบบธนาคารในกัมพูชา
รายงานข่าวระบุว่าธนาคารกลางของกัมพูชาจะจับตากระบวนการชำระบัญชีอย่างใกล้ชิด ภายใต้ความร่วมมือกับพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน
(ที่มา:เคทีพี)