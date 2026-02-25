ผลสำรวจชี้! ชาวอเมริกัน 61% มองว่า 'ทรัมป์' ยิ่งอายุมากก็ยิ่ง 'คุ้มดีคุ้มร้าย' ยากจะคาดเดา

ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์/อิปซอสพบว่า คนอเมริกัน 6 ใน 10 รวมถึงฐานเสียงของพรรครีพับลิกัน คิดว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ (erratic) มากขึ้นเรื่อยๆ ตามตัวเลขอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
การสำรวจความคิดเห็นซึ่งใช้เวลา 6 วันเสร็จสิ้นเมื่อวันจันทร์ (23) หรือ 1 วันก่อนที่ ทรัมป์ วัย 79 ปี จะกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีต่อรัฐสภา (State of the Union) หลังจากที่ได้ตำหนิสมาชิกสภาและผู้พิพากษาอย่างรุนแรงมาตลอดหนึ่งเดือน
ในภาพรวมแล้ว 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกล่าวว่า พวกเขามองว่า ทรัมป์ "มีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น" ในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นฐานเสียงเดโมแครต 89%, ฐานเสียงพรรครีพับลิกัน 30% และผู้มีสิทธิออกเสียงอิสระ 64%
เดวิส อิงเกิล โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่าผลการสำรวจนี้เป็นตัวอย่างของ "เรื่องเล่าปลอมๆ ที่ทำขึ้นอย่างสิ้นหวัง" ขณะเดียวกันก็ยกย่อง "ความเฉียบคม พลังงานที่ไม่มีใครเทียบได้ และการเข้าถึงได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" ของ ทรัมป์ ว่าทำให้เขาแตกต่างจาก โจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต
คะแนนนิยมโดยรวมของ ทรัมป์ เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 40% เห็นชอบกับการทำงานของ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดี เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงต้นเดือนนี้ และแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นวาระด้วยคะแนนนิยมที่สูงถึง 47% ทว่าคะแนนนิยมกลับยังทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว
คนอเมริกันส่วนใหญ่มองว่า พวกผู้นำทางการเมืองของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีอายุมากเกินไป
ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 79% เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า "เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งในวอชิงตัน ดี.ซี. มีอายุมากเกินไปที่จะเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันส่วนใหญ่" โดยอายุเฉลี่ยในวุฒิสภาสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 64 ปี และในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่ 58 ปี
ผู้ตอบแบบสอบถามจากพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องให้มีนักการเมืองที่อายุน้อยกว่าเล็กน้อย โดย 58% ของพวกเขาบอกว่า ชัค ชูเมอร์ ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา วัย 75 ปี มีอายุมากเกินไปที่จะทำงานในรัฐบาล
ทรัมป์ กลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในเดือน ม.ค. ปี 2025 ขณะอายุ 78 ปี กลายเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในวันเข้ารับตำแหน่ง นับตั้งแต่นั้นมา เขาได้เปิดเผยนโยบายและข้อเสนอใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว สั่งเก็บภาษีนำเข้าจากหลายสิบประเทศ และส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสวมหน้ากากไปทั่วประเทศเพื่อปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ทรัมป์ มักแสดงความโกรธเคืองในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ รวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขากล่าวว่า เขารู้สึก "อับอายอย่างยิ่ง" ที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มเอียงข้างอนุรักษนิยม ได้ตัดสินว่าภาษีนำเข้าหลายรายการของเขานั้นผิดกฎหมาย ทรัมป์ได้ออกคำสั่งให้เก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่ โดยอ้างว่าเขาสามารถทำได้ภายใต้อำนาจทางกฎหมายที่แตกต่างออกไป และในเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว เขายังโจมตี สส.จากพรรคเดโมแครตที่เรียกร้องให้สมาชิกกองทัพสหรัฐฯ ปฏิเสธทำตามคำสั่งที่ผิดกฎหมาย โดย ทรัมป์ เรียกพวกเขาว่าเป็น "ผู้ทรยศที่อาจต้องโทษประหารชีวิต"
ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต ถูกมองว่าสูญเสียความสามารถทางสติปัญญาไปตามวัย ไบเดน สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 82 ปี ซึ่งแก่กว่าประธานาธิบดีทุกคนในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ แต่ ทรัมป์ กำลังจะทำลายสถิตินั้น และจะมีอายุครบ 80 ปีในเดือน มิ.ย.
จากการสำรวจความคิดเห็นในเดือน ก.พ. มีเพียง 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่กล่าวว่าทรัมป์ "มีสติปัญญาเฉียบแหลม และสามารถรับมือกับความท้าทายได้" ลดลงจาก 54% ในการสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่จัดทำขึ้นในเดือน ก.ย. ปี 2023
ฝ่ายรีพับลิกันยังคงมองว่าประธานาธิบดีมีสติปัญญาเฉียบแหลม โดย 81% เอ่ยถึง ทรัมป์ ปเช่นนั้นในการสำรวจล่าสุด ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในปี 2023 ในขณะที่พรรคเดโมแครต สัดส่วนที่มองว่าประธานาธิบดีสามารถรับมือกับความท้าทายได้ลดลงเหลือ 19% จาก 29% ในกลุ่มคนที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ๆ 36% มองว่าทรัมป์ ยังคงมีสติปัญญาเฉียบแหลมอยู่ ลดลงจาก 53% ในปี 2023
ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์/อิปซอส ซึ่งดำเนินการทางออนไลน์ สำรวจผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 4,638 คนทั่วประเทศ และมีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน 2%
ที่มา: รอยเตอร์