สื่อฝรั่งเศสยังเอาไม่ลง! เขมรเดือดหนัก"สีหศักดิ์"ลีลาพลิ้ว โวยชี้นำก่อความเข้าใจผิดแก่นานาชาติ

สื่อมวลชน-นักวิเคราะห์กัมพูชาโวยความเห็นของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศของไทย ที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟรองซ์ 24 ของฝรั่งเศส ว่าเป็นชุดคำโกหกที่ถูกวางแผนมาอย่างดี โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้นำทัศนคติที่ผิดๆ ให้กับประชาชนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยเพียงแค่ปกป้องความจริงเท่านั้น
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่าระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟรองซ์ 24 นายสีหศักดิ์ ถูกกดดันอย่างหนักจากผู้สัมภาษณ์ ในเรื่องรายงานข่าวที่ว่าทหารไทยกำลังยึดครองดินแดนของกัมพูชา ตามที่ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา บอกเล่าเรื่องราวกับสื่อมวลชนนานาชาติเมื่อเร็วๆนี้
นายสีหศักดิ์ ตอบกลับ ด้วยการเน้นว่า ตามข้อตกลงหยุดยิง เมื่อหยุดยิงแล้ว กำหนดให้ทหารของทั้ง 2 ฝ่าย คงประจำการไว้ในที่มั่นปัจจุบัน ในเรื่องนี้กระตุ้นให้พนมเปญโพสต์ ถึงกับต้องออกมาตอบโต้ว่านายสีหศักดิ์ ไม่ยอมพาดพิงถึงกรณีที่ทหารไทยดำเนินการต่างๆนานาอย่างกระตือรือร้น อย่างเช่นใช้รถดันทำลายบ้านเรือนชาวบ้านกัมพูชา ขุดสนามเพลาะ ตั้งตู้คอนเทนเนอร์และแนวรั้วลวดหนาม
พอถูกผู้สื่อข่าวฟรองซ์24 ถามเกี่ยวกับการวางแนวรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ภายในดินแดนกัมพูชา ซึ่งเลยแนวชายแดนที่ไทยกล่าวอ้างเป็นอย่างมาก พนมเปญโพสต์อ้างว่านายสีหศักดิ์ได้เบี่ยงประเด็น บอกว่ากัมพูชาพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นในระดับนานาชาติ และกล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของไทย ที่ถูกกัมพูชาบุกรุกล่วงล้ำมานานหลายทศวรรษแล้ว ในช่วงระหว่างสงคราม
ระหว่างให้สัมภาษณ์ นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่าไทยกำลังทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย ให้คำจำกัดความไทย ว่าเป็นประเทศที่ปรารถนามีสันติกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน
คิน เพีย (Kin Phea) ผู้อำนวยการประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์ โวยวายว่านายสีหศักดิ์ แสดงพฤติกรรมหลอกลวงระหว่างให้สัมภาษณ์ ไล่ตั้งแต่ไม่ยอมพูดถึงกรณีทหารไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ไปจนถึงพยายามสร้างข้อเท็จจริงใหม่ในภาคสนาม เพื่อยึดดินแดนของกัมพูชา
เขาเน้นย้ำว่าคำกล่าวอ้างของกัมพูชา ในนั้นรวมถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนานาชาติกระแสหลักเมื่อเร็วๆนี้ ก็เพื่อปกป้องความจริงแต่เพียงอย่างเดียว "ตามหลังข้อตกลงหยุดยิง ไทยรุกคืบลึกเข้ามาในดินแดนกัมพูชา ก่อสร้างบังเกอร์ ถนนและสิ่งปลูกสร้างถาวร และกระตือรือร้นเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในภาคสนาม"
"รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนำเสนอมุมมองแต่เพียงฝ่ายเดียว เขาไม่ได้เปิดเผยความจริงในภาคสนาม เพราะฉะนั้น คำนิยามที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมของเขาก็คือ หลอกหลวงในระดับนานาชาติ" คิน เพีย ระบุ
คิน เพีย กล่าวต่อว่ากัมพูชาไม่ได้พยายามหยิบยกประเด็นนี้ให้กลายเป็นเรื่องในระดับนานาชาติ ตามที่นายสีหศักดิ์กล่าวอ้าง โดยกัมพูชาเพียงแค่เปิดโปงความจริงให้โลกทราบ กัมพูชาต้องประท้วงการกระทำใดๆ ที่ไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
"ผมเชื่อว่าประชาคมนานาชาติจะไม่เชื่อคำโกหกของไทย เนื่องจากเวลานี้คณะผู้แทนทูตกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ชายแดน" เขาเน้นย้ำ "คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนควรเผยแพร่รายงาน กัมพูชาไม่ต้องการให้ใครมาเลือกข้าง แค่ปกป้องความจริงก็เพียงพอแล้ว" เขากล่าว
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)